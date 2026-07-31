12:49
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 113 өлкөдөн 3 миң спортчу катышат

113 өлкөдөн келген үч миң спортчу VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышат. Оюндардын алкагында алар спорттун 42 түрү боюнча күч сынашып, ошондой эле маданий жана илимий иш-чараларга катышышат.

Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эл аралык катчылыгынын жетекчисинин орун басары Белек Үсөнбековдун айтымында, быйыл оюнга биринчи жолу Австралия, Жаңы Зеландия, Алжир, Бурунди, Гамбия, Иордания, Египет, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Оман, Уганда, Эфиопия жана Түндүк Македония кошулууда.

Спорттук программага 42 дисциплина киргени маалымдалды. Жаңы спорт түрлөрүнүн арасында «тыйын эңмей» ат мелдеши, көкпар, стронгмен күч мелдеши жана омуртка сөөгүн сындыруу боюнча бурят улуттук оюну бар. Белек Үсөнбеков белгилегендей, 2018-жылы Кыргызстанда өткөн III Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 84 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан. Анда мелдештердин ар кандай аянтчаларында 50 миңден ашык көрүүчү болгон. Быйыл ар кайсы өлкөлөрдөн 100 миңге чукул конок келиши күтүлүүдө.

Эскерте кетсек, Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары эки жылда бир жолу өткөрүлөт. Эсеп боюнча алтынчы Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 31-августтан 6-сентябрга чейин өтөт. Оюндар биринчи жолу 2014-жылы Кыргызстанда өткөрүлгөн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383690/
Кароо: 38
Басууга
Теги
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында «Биримдик кербени» жолго чыгат
VI Көчмөндөр оюндарына даярдык. Этношаарчадагы жумуштарга 350 адам тартылды
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын атайын ролиги жарыяланды
Дүйнөлүк Көчмөндөр −2026: Ак-Бууранын суусу Бишкекке оюндар үчүн узатылды
VI Көчмөндөр оюндары: Баткенде «Биримдик кербени» аймактык долбоору башталды
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Ысык-Көлдө Кырчынга баруучу жол жаңыланууда
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Көркөм өнөр боюнча сынактын тандоо туру башталды
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын байге фонду 61 миллион сомдон ашат
VI Көчмөндөр оюндары: Көк бөрү жана Көкпар мелдеши өз-өзүнчө дисциплинада өтөт
Бишкекте «Көчмөндөр оюндарына 100 күн калды» аттуу электрондук такта орнотулат
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ысык-Көлдө &laquo;Формула-1&raquo; жарышы 31-июлда башталат Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
31-июль, жума
12:40
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 113 өлкөдөн 3 миң спортчу катышат VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 113 өлкөдөн 3 миң спорт...
11:55
Жыл башынан бери Кыргызстанга акча которуулар 1,2 миллиард доллардан ашты
11:46
Кыргызстанга Түркмөнстандын президенти Сердар Бердымухамедов келди
09:48
Бүгүнкү доллардын курсу
09:27
Эртеңден тарта «Асман Эйрлайнс» айрым ички каттамдар боюнча тарифтерди өзгөртөт
29-июль, шаршемби
19:07
Эртеңден тарта Бишкектин Киев көчөсүндө кыймыл жарым-жартылай чектелет