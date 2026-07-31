Жыл башынан бери Кыргызстанга акча которуулар 1,2 миллиард доллардан ашты

Кыргызстанга жеке жактардын акча которууларынын жалпы көлөмү рекорддорду жаңылоону улантууда. 2026-жылдын январь-май айларынын жыйынтыгы боюнча республикага каражаттардын топтолгон агымы 1 миллиард 247,4 миллион долларга жетти.
Улуттук банктын маалыматы боюнча, беш айда өлкөдөн капиталдын жалпы сыртка чыгышы 115,1 миллион долларды түздү. Ошентип, акча которуу системалары аркылуу чет өлкөлүк валютанын таза кириши 1 миллиард 132,3 миллион доллар болду.
Которуулардын өсүшү жана каражаттардын сыртка чыгуусунун көбөйүшү Статистика түшүүлөрдүн туруктуу айлык өсүшүн көрсөтүүдө. Эгерде апрель айында республикага жалпы которуулар 259,8 миллион долларга жеткен болсо, май айы жаңы рекорддук чек көрсөтүп, 287,9 миллион долларды түздү.
Ошону менен бирге каражаттардын сыртка чыгышынын кескин көбөйүшү байкалууда. Төрт айдын ичинде (январь-апрель) өлкөдөн 79,4 миллион доллар чыгарылган (анын ичинде апрелде 19,8 миллион). Бирок май айында каражаттардын сыртка чыгышы апрелге салыштырмалуу дээрлик эки эсеге өсүп, 35,7 миллион долларды түздү.
Акча кайдан келип, кайда кетип жатат Акча агымынын түзүмүндө КМШ өлкөлөрү абсолюттук лидерликти сактап турат. Апрель-май айларында Орусиядан которуулардын басымдуу бөлүгү — 240,6 миллион доллар (болжол менен 83 пайызы) келип түшкөн.