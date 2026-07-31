12:49
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Жыл башынан бери Кыргызстанга акча которуулар 1,2 миллиард доллардан ашты

Кыргызстанга жеке жактардын акча которууларынын жалпы көлөмү рекорддорду жаңылоону улантууда. 2026-жылдын январь-май айларынын жыйынтыгы боюнча республикага каражаттардын топтолгон агымы 1 миллиард 247,4 миллион долларга жетти.

Улуттук банктын маалыматы боюнча, беш айда өлкөдөн капиталдын жалпы сыртка чыгышы 115,1 миллион долларды түздү. Ошентип, акча которуу системалары аркылуу чет өлкөлүк валютанын таза кириши 1 миллиард 132,3 миллион доллар болду.

Которуулардын өсүшү жана каражаттардын сыртка чыгуусунун көбөйүшү Статистика түшүүлөрдүн туруктуу айлык өсүшүн көрсөтүүдө. Эгерде апрель айында республикага жалпы которуулар 259,8 миллион долларга жеткен болсо, май айы жаңы рекорддук чек көрсөтүп, 287,9 миллион долларды түздү.

Ошону менен бирге каражаттардын сыртка чыгышынын кескин көбөйүшү байкалууда. Төрт айдын ичинде (январь-апрель) өлкөдөн 79,4 миллион доллар чыгарылган (анын ичинде апрелде 19,8 миллион). Бирок май айында каражаттардын сыртка чыгышы апрелге салыштырмалуу дээрлик эки эсеге өсүп, 35,7 миллион долларды түздү.

Акча кайдан келип, кайда кетип жатат Акча агымынын түзүмүндө КМШ өлкөлөрү абсолюттук лидерликти сактап турат. Апрель-май айларында Орусиядан которуулардын басымдуу бөлүгү — 240,6 миллион доллар (болжол менен 83 пайызы) келип түшкөн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383674/
Кароо: 108
Басууга
Теги
Улуттук банк 186,4 млн доллар сатып, тогузунчу валюталык интервенциясын жасады
Кыргызстандын банк секторунун активдери 32,6 пайызга көбөйдү
Улуттук банкы жыл башынан берки эң ири интервенцияны ишке ашырды
Жыл башынан бери Улуттук банк валюта рыногунда 893,45 миллион доллар сатты
ШКУнун 25 жылдыгына карата күмүш тыйын жүгүртүүгө чыгарылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ысык-Көлдө &laquo;Формула-1&raquo; жарышы 31-июлда башталат Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
31-июль, жума
12:40
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 113 өлкөдөн 3 миң спортчу катышат VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 113 өлкөдөн 3 миң спорт...
11:55
Жыл башынан бери Кыргызстанга акча которуулар 1,2 миллиард доллардан ашты
11:46
Кыргызстанга Түркмөнстандын президенти Сердар Бердымухамедов келди
09:48
Бүгүнкү доллардын курсу
09:27
Эртеңден тарта «Асман Эйрлайнс» айрым ички каттамдар боюнча тарифтерди өзгөртөт
29-июль, шаршемби
19:07
Эртеңден тарта Бишкектин Киев көчөсүндө кыймыл жарым-жартылай чектелет