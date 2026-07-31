10:48
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары −2026: Кыргыз-казак айтышынын тандоо туру өтөт

10-августта Бишкектеги Кыргыз улуттук «Манас» театрында VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өтө турган кыргыз-казак төкмө акындарынын эл аралык айтышынын тандоо туру уюштурулат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, тандоо туруна республикалык жана эл аралык айтыштардын алдын ала баскычтарынан өткөн акындар катышат.

Акындар алым-сабак форматында күч сынашып, калыстардын чечими менен эң көп упай топтогон 8 акын финалга жолдомо алат.

Эл аралык айтыштын финалы 2-4-сентябрда Ысык-Көл облусундагы Кырчын жайлоосунда өтөт. Байге фонду 3 миллион сомду түзөт
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383615/
Кароо: 155
Басууга
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ысык-Көлдө &laquo;Формула-1&raquo; жарышы 31-июлда башталат Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
31-июль, жума
09:48
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:27
Эртеңден тарта «Асман Эйрлайнс» айрым ички каттамдар боюнча тарифтерди өзгөртөт
09:03
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары −2026: Кыргыз-казак айтышынын тандоо туру өтөт
08:30
Бүгүн Чолпон-Атада Азербайжан жана Борбор Азия лидерлеринин жолугушуусу өтөт
08:03
Ысык-Көлдө эл аралык класстагы алгачкы гольф-клуб ачылды
29-июль, шаршемби
19:07
Эртеңден тарта Бишкектин Киев көчөсүндө кыймыл жарым-жартылай чектелет
18:31
Кыргызстанда президенттик шайлоо 27-январда өтөт
17:51
30-июлга карата аба ырайы
17:31
«Келечек оюндары — 2026»: Президент Садыр Жапаров Казакстанга барды