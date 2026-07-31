Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары −2026: Кыргыз-казак айтышынын тандоо туру өтөт

10-августта Бишкектеги Кыргыз улуттук «Манас» театрында VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өтө турган кыргыз-казак төкмө акындарынын эл аралык айтышынын тандоо туру уюштурулат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди.
Маалыматка ылайык, тандоо туруна республикалык жана эл аралык айтыштардын алдын ала баскычтарынан өткөн акындар катышат.
Акындар алым-сабак форматында күч сынашып, калыстардын чечими менен эң көп упай топтогон 8 акын финалга жолдомо алат.
Эл аралык айтыштын финалы 2-4-сентябрда Ысык-Көл облусундагы Кырчын жайлоосунда өтөт. Байге фонду 3 миллион сомду түзөт