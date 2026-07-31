08:40
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Бүгүн Чолпон-Атада Азербайжан жана Борбор Азия лидерлеринин жолугушуусу өтөт

Бүгүн, 31-июлда Ысык-Көл облусунун Чолпон-Ата шаарында Азербайжан жана Борбор Азия мамлекеттеринин мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өтөт.

Жолугушууга Кыргызстан президенти Садыр Жапаров, Азербайжан президенти Илхам Алиев, Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев, Тажикстан президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстан президенти Сердар Бердымухамедов жана Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев катышат.

Мамлекет башчылары соода, энергетика, туризм тармактарындагы кызматташтыкты чыңдоо, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, аймактагы маданий-гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулашат.

Ошондой эле аймактык коопсуздуктун актуалдуу маселелери жана эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүү боюнча пикир алмашат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383614/
Кароо: 44
Басууга
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ысык-Көлдө &laquo;Формула-1&raquo; жарышы 31-июлда башталат Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
31-июль, жума
08:30
Бүгүн Чолпон-Атада Азербайжан жана Борбор Азия лидерлеринин жолугушуусу өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Азербайжан жана Борбор Азия лидерлер...
08:03
Ысык-Көлдө эл аралык класстагы алгачкы гольф-клуб ачылды
00:35
Бүгүн Ысык-Көлдө «UIM F1H2O» дүйнө чемпионаты башталат
29-июль, шаршемби
19:07
Эртеңден тарта Бишкектин Киев көчөсүндө кыймыл жарым-жартылай чектелет
18:31
Кыргызстанда президенттик шайлоо 27-январда өтөт
17:51
30-июлга карата аба ырайы
17:31
«Келечек оюндары — 2026»: Президент Садыр Жапаров Казакстанга барды
16:47
Президент жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү бекитти