08:40
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Ысык-Көлдө эл аралык класстагы алгачкы гольф-клуб ачылды

Ысык-Көл облусунун Кош-Көл айылында эл аралык деңгээлдеги гольф-клубдун салтанаттуу ачылыш аземи өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди.

Ачылыш аземге президент Садыр Жапаров, өлкөгө мамлекеттик сапар менен келген Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Азербайжандын президенти Илхам Алиев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон катышты.

Маалымдалгандай, эл аралык класстагы Golf Resort Issyk-Kul гольф-клубу 100 гектардан ашык аянты ээлейт.

Бул ири долбоордун 70 гектары «линкс» стилиндеги 18 лункага ылайыкталган. Бул өлкөдө спорттук туризмди өнүктүрүгө чоң салым кошо турган заманбап объект болору белгиленди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383613/
Кароо: 86
Басууга
Теги
Борбор Азия өлкөлөрүнүн эксперттери коопсуздук архитектурасын талкуулашты
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ысык-Көлдө &laquo;Формула-1&raquo; жарышы 31-июлда башталат Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
31-июль, жума
08:30
Бүгүн Чолпон-Атада Азербайжан жана Борбор Азия лидерлеринин жолугушуусу өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Азербайжан жана Борбор Азия лидерлер...
08:03
Ысык-Көлдө эл аралык класстагы алгачкы гольф-клуб ачылды
00:35
Бүгүн Ысык-Көлдө «UIM F1H2O» дүйнө чемпионаты башталат
29-июль, шаршемби
19:07
Эртеңден тарта Бишкектин Киев көчөсүндө кыймыл жарым-жартылай чектелет
18:31
Кыргызстанда президенттик шайлоо 27-январда өтөт
17:51
30-июлга карата аба ырайы
17:31
«Келечек оюндары — 2026»: Президент Садыр Жапаров Казакстанга барды
16:47
Президент жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү бекитти