Бүгүн Ысык-Көлдө «UIM F1H2O» дүйнө чемпионаты башталат

Бүгүн Ысык-Көлдө эл аралык суу-мотордук «Формула-1» боюнча дүйнө чемпионаты Борбор Азияда биринчи жолу өтөт. Мелдеште 25 катышуучу жарышып, түз эфирде 100 өлкөгө көрсөтүлөт
Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, порттук иш-чараны көрүүгө Кыргызстанга 10 миңдей турист келери күтүлүүдө. Жалпы дүйнө жүзү боюнча Формула-1 жарышынын 800 миллионго жакын күйөрманы бар.
Учурда Кыргызстандын бермети болгон Ысык-Көлгө дүйнөнүн эң мыкты пилоттору келип, негизги жарыштарга даярдык көрүп жатышат. Командалар жогорку ылдамдыктагы кайыктарын жөндөп, техникаларын текшерүүдө.
Алдыда үч күнгө созулган кызыктуу таймаштар, жогорку ылдамдык жана Кыргызстан үчүн тарыхый окуя күтүлүүдө. Ысык-Көл биринчи жолу F1H2O дүйнө чемпионатынын этабын кабыл алып, миңдеген күйөрмандар дүйнөлүк деңгээлдеги суу үстүндөгү таасирдүү шоуга күбө болушат.
Эске салсак, Кыргызстан Гран-приси 31-июлдан 2-августка чейин өтөт. Ысык-Көл Formula 1 H2O дүйнө чемпионатынын этабын биринчи жолу кабыл алат жана турнирдин Борбордук Азиядагы эң биринчи аянтчасы болуп калат.