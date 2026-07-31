02:17
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Бүгүн Ысык-Көлдө «UIM F1H2O» дүйнө чемпионаты башталат

Бүгүн Ысык-Көлдө эл аралык суу-мотордук «Формула-1» боюнча дүйнө чемпионаты Борбор Азияда биринчи жолу өтөт. Мелдеште 25 катышуучу жарышып, түз эфирде 100 өлкөгө көрсөтүлөт

Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, порттук иш-чараны көрүүгө Кыргызстанга 10 миңдей турист келери күтүлүүдө. Жалпы дүйнө жүзү боюнча Формула-1 жарышынын 800 миллионго жакын күйөрманы бар.

Учурда Кыргызстандын бермети болгон Ысык-Көлгө дүйнөнүн эң мыкты пилоттору келип, негизги жарыштарга даярдык көрүп жатышат. Командалар жогорку ылдамдыктагы кайыктарын жөндөп, техникаларын текшерүүдө.

Алдыда үч күнгө созулган кызыктуу таймаштар, жогорку ылдамдык жана Кыргызстан үчүн тарыхый окуя күтүлүүдө. Ысык-Көл биринчи жолу F1H2O дүйнө чемпионатынын этабын кабыл алып, миңдеген күйөрмандар дүйнөлүк деңгээлдеги суу үстүндөгү таасирдүү шоуга күбө болушат.

Эске салсак, Кыргызстан Гран-приси 31-июлдан 2-августка чейин өтөт. Ысык-Көл Formula 1 H2O дүйнө чемпионатынын этабын биринчи жолу кабыл алат жана турнирдин Борбордук Азиядагы эң биринчи аянтчасы болуп калат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383612/
Кароо: 137
Басууга
Теги
Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
«Night Run» түнкү марафону: Бишкекте кайсы көчөлөр жабылат?
Балдар марафону өтөт. Бишкектин айрым көчөлөрү жабылат
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ысык-Көлдө &laquo;Формула-1&raquo; жарышы 31-июлда башталат Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
31-июль, жума
00:35
Бүгүн Ысык-Көлдө «UIM F1H2O» дүйнө чемпионаты башталат Бүгүн Ысык-Көлдө «UIM F1H2O» дүйнө чемпионаты башталат
29-июль, шаршемби
19:07
Эртеңден тарта Бишкектин Киев көчөсүндө кыймыл жарым-жартылай чектелет
18:31
Кыргызстанда президенттик шайлоо 27-январда өтөт
17:51
30-июлга карата аба ырайы
17:31
«Келечек оюндары — 2026»: Президент Садыр Жапаров Казакстанга барды
16:47
Президент жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү бекитти