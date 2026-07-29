20:31
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Эртеңден тарта Бишкектин Киев көчөсүндө кыймыл жарым-жартылай чектелет

Бишкектин Киев жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишиндеги жумуштар аяктады. Бул тууралуу «Бишкекжылуулуктармагы» муниципалдык ишканасынан билдирди.

Маалыматка ылайык, кийинки этаптын алкагында 30-июлдан тарта Киев көчөсүнүн Абдрахманов менен Шопоков көчөлөрүнүн ортосундагы, ошондой эле Шопоков менен Ибраимов көчөлөрүнүн ортосундагы тилкелеринде жылуулук тармактарын алмаштыруу жумуштары башталат.

Абдрахманов жана Шопоков көчөлөрүнүн ортосундагы тилкеде диаметри 159 мм түтүктөр, ал эми Шопоков жана Ибраимов көчөлөрүнүн ортосундагы тилкеде диаметри 219 мм түтүктөр алмаштырылат.

Жумуштардын жүргүзүлүшүнө байланыштуу 30-июлдан тарта аталган тилкелерде транспорттук кыймыл жарым-жартылай чектелип турат.

«Бишкекжылуулуктармагы» муниципалдык ишканасы борбор калаанын тургундарынан жана конокторунан каттамдарды пландаштырууда убактылуу чектөөлөрдү алдын ала эске алууну өтүнөөрүн белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383461/
Кароо: 125
Басууга
Теги
Бишкекте Киев -Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде кыймыл жарым-жартылай жабылды
Бүгүндөн тарта Жаш Гвардия жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилиши жабылат
Бишкекте Элебесов көчөсүнүн бир бөлүгү 16-июндан тарта оңдоого жабылат
Курулуш иштерине байланыштуу Нарындагы айланма жол 20-июнга чейин жабылды
Ош шаарында эки көчө бир жумага жабылат. Себеби
ШКУнун ИИМ башчыларынын жыйыны: Бишкектин айрым көчөлөрү жабылат
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт
29-июль, шаршемби
19:07
Эртеңден тарта Бишкектин Киев көчөсүндө кыймыл жарым-жартылай чектелет Эртеңден тарта Бишкектин Киев көчөсүндө кыймыл жарым-жа...
18:31
Кыргызстанда президенттик шайлоо 27-январда өтөт
17:51
30-июлга карата аба ырайы
17:31
«Келечек оюндары — 2026»: Президент Садыр Жапаров Казакстанга барды
16:47
Президент жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү бекитти