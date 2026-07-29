18:04
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

«Келечек оюндары — 2026»: Президент Садыр Жапаров Казакстанга барды

Президент Садыр Жапаров 29-июлда эл аралык көп спорттук «Келечек оюндары — 2026» мелдешинин ачылыш аземине катышуу үчүн Казакстанга жумушчу сапары менен келди.

Астана шаарынын эл аралык аэропортунда мамлекет башчысын Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов жана башка расмий адамдар тосуп алышты.

Сапардын алкагында президент Садыр Жапаров эл аралык көп спорттук «Келечек оюндары — 2026» мелдешинин ачылыш аземине катышат. Ошондой эле мелдештер өтө турган спорттук аянтчаларга барат.

«Келечек оюндары» — салттуу спорттук дисциплиналарды, ошондой эле заманбап технологиялар менен киберспортту айкалыштырган эл аралык көп спорттук мелдеш болуп саналат.

Быйыл бул мелдешти Казакстан өткөрүп жатат. Астана шаарында 29-июлдан 9-августка чейин өтө турган мелдешке 34 өлкөдөн 800дөн ашык спортчу катышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383448/
Кароо: 93
Басууга
Теги
Кыргызстан жана Пакистандын президенттери Ысык-Көлдө жолугушту
Пакистандын президенти Кыргызстанга расмий сапар менен келди
Минкаб төрагасы Адылбек Касымалиев Россияга иш сапары менен барды
Караколго жаңы техника жана автобустар берилди, бирок айрымдары жараксыз чыкты
Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Ат-Башыга дагы миллиард сом бөлүнөт
Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Нарын облусуна барат
Албания президентине Ысык-Көлдө этномаданий программа көрсөтүлдү
Садыр Жапаров 2027-жылы Албанияга барат. Өлкө лидерлери сүйлөшүүлөрдү жүргүздү
Албаниянын президенти Кыргызстанга расмий сапары менен келет
Министрлер кабинетинин төрагасы иш сапары менен Өзбекстанга барат
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт
29-июль, шаршемби
17:51
30-июлга карата аба ырайы 30-июлга карата аба ырайы
17:31
«Келечек оюндары — 2026»: Президент Садыр Жапаров Казакстанга барды
16:47
Президент жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү бекитти
16:10
ЖОЖдорго кабыл алуу: Абитуриенттер үч турда 70 миңден ашык талон тапшырышты
15:59
ӨКМ өлкөдөгү сел коркунучу бар бийик тоолуу көлдөрдү изилдеди