18:04
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

ЖОЖдорго кабыл алуу: Абитуриенттер үч турда 70 миңден ашык талон тапшырышты

Кыргызстандын жогорку окуу жайларына жайкы кабыл алуунун үч турунун жүрүшүндө абитуриенттерден 70,5 миң электрондук талон катталган, анын ичинде 24,4 миңи — бюджеттик, 46,1 миңи — келишимдик орундарга бөлүнгөн.

«Абитуриент онлайн» автоматташтырылган маалымат тутумунун 29-июлга карата берген маалыматы боюнча, ЖОЖдор 42,7 миңге чукул абитуриентти окууга кабыл алууга сунушташкан. Анда 30,6 миңден ашык абитуриент (же сунушталгандардын 72 пайызы) тандаган адистиги боюнча окуу каалоосун ырасташкан.

Ошол эле учурда 2,6 миңге чукул тапшыруучу өз чечимин кайра чакырып алган.

Катталган талондордун саны боюнча топ-5ке төмөнкү окуу жайлар кирди:

  • Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети (12 миң 95);
  • Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети (10 миң 608);
  • Ош мамлекеттик университети (7 миң 698);
  • Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы (5 миң 531);
  • Кусеин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети (5 миң 366).

Эске салсак, кабыл алуу кампаниясынын төртүнчү туру 3-августта башталат. Жалпысынан беш тур пландаштырылган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383422/
Кароо: 156
Басууга
Теги
Кыргызстандын ЖОЖдорго кабыл алуу өнөктүгүнүн үчүнчү туру башталды
ЖОЖдорго кабыл алуунун экинчи туру башталды
Кыргызстандын ЖОЖдоруна кабыл алуу өнөктүгүнүн биринчи туру башталды
Ош шаарында Орусиянын жогорку окуу жайынын филиалы ачылат
ЖОЖ жана колледждерде кабыл алуу кампаниясынын мөөнөттөрү белгиленди
Жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн босого упайы белгиленди
Кыргызстандын беш жогорку окуу жайы дүйнөлүк рейтингге кирди
Президенттик стипендияга документтерди кабыл алуу башталды
Кыргызстандын беш университетине өнүктүрүү үчүн 19,5 миллион доллар бөлүндү
Кыргызстанда ЖОЖдордун студенттери үчүн тогуз жаңы жатакана курулат
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт
29-июль, шаршемби
17:51
30-июлга карата аба ырайы 30-июлга карата аба ырайы
17:31
«Келечек оюндары — 2026»: Президент Садыр Жапаров Казакстанга барды
16:47
Президент жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү бекитти
16:10
ЖОЖдорго кабыл алуу: Абитуриенттер үч турда 70 миңден ашык талон тапшырышты
15:59
ӨКМ өлкөдөгү сел коркунучу бар бийик тоолуу көлдөрдү изилдеди