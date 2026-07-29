ЖОЖдорго кабыл алуу: Абитуриенттер үч турда 70 миңден ашык талон тапшырышты

Кыргызстандын жогорку окуу жайларына жайкы кабыл алуунун үч турунун жүрүшүндө абитуриенттерден 70,5 миң электрондук талон катталган, анын ичинде 24,4 миңи — бюджеттик, 46,1 миңи — келишимдик орундарга бөлүнгөн.
«Абитуриент онлайн» автоматташтырылган маалымат тутумунун 29-июлга карата берген маалыматы боюнча, ЖОЖдор 42,7 миңге чукул абитуриентти окууга кабыл алууга сунушташкан. Анда 30,6 миңден ашык абитуриент (же сунушталгандардын 72 пайызы) тандаган адистиги боюнча окуу каалоосун ырасташкан.
Ошол эле учурда 2,6 миңге чукул тапшыруучу өз чечимин кайра чакырып алган.
Катталган талондордун саны боюнча топ-5ке төмөнкү окуу жайлар кирди:
- Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети (12 миң 95);
- Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети (10 миң 608);
- Ош мамлекеттик университети (7 миң 698);
- Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы (5 миң 531);
- Кусеин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети (5 миң 366).
Эске салсак, кабыл алуу кампаниясынын төртүнчү туру 3-августта башталат. Жалпысынан беш тур пландаштырылган.