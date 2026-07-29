18:04
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

ӨКМ өлкөдөгү сел коркунучу бар бийик тоолуу көлдөрдү изилдеди

Кыргызстандын кырка тоосунун түндүк капталындагы бийик тоолуу көлдөрдүн сел коркунучун баалоо максатында абадан изилдөө иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу Өзгөчо кырдаалдар министрилигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, абадан жүргүзүлгөн байкоого ӨКМ башчысы Канатбек Чыныбаев , министрликтин табигый кооптуу процесстерге мониторинг жүргүзгөн адистери жана Борбор Азия университетинин окумуштуулары катышты.

Изилдөө иштеринин жүрүшүндө сел коркунучу жогору болгон бир катар бийик тоолуу көлдөр текшерилди. Алардын арасында Кейди-Кучкач, Чоң-Төр, Адыгине, Ак-Сай, Салык, Кулбото, Челек-Төр, Чирканак, Ат-Жайлоо-Шамшы, Көл-Төр, Туюк-Жар, Коморчөк-Түштүк, Көл-Үкөк, Зындан жана Шамшынын жогорку бөлүгүндө пайда болгон жаңы көл бар.

Байкоо учурунда адистер бийик тоолуу көлдөрдүн, мөңгүлөрдүн жана мореналык тосмолордун абалына баа беришти. Ошондой эле суунун топтолуу көлөмү, дарыялардын нугунун жана суу топтоочу бассейндердин абалы изилденип, фото жана видео материалдар жасалган.

Мындан тышкары, өзгөчө көзөмөлдү талап кылган аймактар аныкталды. Министр климаттын өзгөрүшү бийик тоолуу көлдөрдүн жана мөңгүлөрдүн абалына барган сайын көбүрөөк таасир берип жатканын белгиледи.

Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы кооптуу жаратылыш процесстеринин абалын тактоого, сел коркунучун баалоого жана өз убагында алдын алуу чараларын көрүүгө пайдаланылат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383420/
Кароо: 173
Басууга
Теги
ӨКМ: Кыргызстандын тоолуу райондорунда сел жүрүшү күтүлөт
ӨКМ: Кыргызстандын тоолуу райондорунда сел жүрүшү күтүлөт
Кыргызстандын тоолуу райондордо сел жүрүшү күтүлөт
ӨКМ: Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел жүрүшү күтүлөт
Кыргызстанда соңку эки жыл ичинде 170ке чукул адам сууга чөгүп кеткен
Бишкек жана Чүй облусуна күн күркүрөп, катуу шамал болушу күтүлүүдө
Сууга түшүү сезону алдында Бишкектеги бассейндер, канал жана көлдөр текшерилди
Кара-Сууда каналга түшүп кеткен келин үч күндөн бери изделүүдө
Өмүр — баарынан кымбат! Куткаруучулар дагы бир адамды сактап калышты
ӨКМ: Кыргызстанда сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт
29-июль, шаршемби
17:51
30-июлга карата аба ырайы 30-июлга карата аба ырайы
17:31
«Келечек оюндары — 2026»: Президент Садыр Жапаров Казакстанга барды
16:47
Президент жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү бекитти
16:10
ЖОЖдорго кабыл алуу: Абитуриенттер үч турда 70 миңден ашык талон тапшырышты
15:59
ӨКМ өлкөдөгү сел коркунучу бар бийик тоолуу көлдөрдү изилдеди