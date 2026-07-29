ӨКМ өлкөдөгү сел коркунучу бар бийик тоолуу көлдөрдү изилдеди

Кыргызстандын кырка тоосунун түндүк капталындагы бийик тоолуу көлдөрдүн сел коркунучун баалоо максатында абадан изилдөө иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу Өзгөчо кырдаалдар министрилигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, абадан жүргүзүлгөн байкоого ӨКМ башчысы Канатбек Чыныбаев , министрликтин табигый кооптуу процесстерге мониторинг жүргүзгөн адистери жана Борбор Азия университетинин окумуштуулары катышты.
Изилдөө иштеринин жүрүшүндө сел коркунучу жогору болгон бир катар бийик тоолуу көлдөр текшерилди. Алардын арасында Кейди-Кучкач, Чоң-Төр, Адыгине, Ак-Сай, Салык, Кулбото, Челек-Төр, Чирканак, Ат-Жайлоо-Шамшы, Көл-Төр, Туюк-Жар, Коморчөк-Түштүк, Көл-Үкөк, Зындан жана Шамшынын жогорку бөлүгүндө пайда болгон жаңы көл бар.
Байкоо учурунда адистер бийик тоолуу көлдөрдүн, мөңгүлөрдүн жана мореналык тосмолордун абалына баа беришти. Ошондой эле суунун топтолуу көлөмү, дарыялардын нугунун жана суу топтоочу бассейндердин абалы изилденип, фото жана видео материалдар жасалган.
Мындан тышкары, өзгөчө көзөмөлдү талап кылган аймактар аныкталды. Министр климаттын өзгөрүшү бийик тоолуу көлдөрдүн жана мөңгүлөрдүн абалына барган сайын көбүрөөк таасир берип жатканын белгиледи.
Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы кооптуу жаратылыш процесстеринин абалын тактоого, сел коркунучун баалоого жана өз убагында алдын алуу чараларын көрүүгө пайдаланылат.