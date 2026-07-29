Бишкекте жарым жылда 800дөн ашык жол белгиси алмаштырылды

2026-жылдын алты айында борбор калаада 808 жол белгиси орнотулду жана алмаштырылды. Бул тууралуу «Биринчи радио» эфиринде «Бишкекасфальтсервис» муниципалдык ишканасынын жетекчиси Адилет Казакбаев билдирди.
Анын айтымында, көрктөндүрүү багыты боюнча шаарда унаа токтотуучу аймактар уюштурулган.
«Акимиаттар бизге жумуштар боюнча билдирме беришет, жерине техникалык көзөмөл чыгып, жумуштун көлөмүн аныктайт, сметаны түзүп, макулдашат, андан кийин адистер жумушка киришишет», — деди Адилет Казакбаев.
Ал кошумчалагандай, «Бишкекасфальтсервис» тарабынан Бишкекте узундугу 18 чакырымдан ашкан 23 көчөгө жана узундугу 4 чакырымдан ашкан төрт тротуарга капиталдык оңдоп-түзөө каралган.
14 миң чарчы метрден ашык аянтта чуңкурларды жамоо жумуштары жүргүзүлдү.
«Жолдорду капиталдык жана чуңкурларды оңдоодон тышкары, ишканага жол чиймелерин сызуу, жолдогу ылдамдыкты чектөөчү тоскоолдуктарды, жаан-чычын суулары үчүн торчолуу плиталарды орнотуу, аялдама пункттарын көрктөндүрүү жана башка милдеттер жүктөлгөн», — деп белгиледи Адилет Казакбаев.