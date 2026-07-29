15:23
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Бишкекте жарым жылда 800дөн ашык жол белгиси алмаштырылды

2026-жылдын алты айында борбор калаада 808 жол белгиси орнотулду жана алмаштырылды. Бул тууралуу «Биринчи радио» эфиринде «Бишкекасфальтсервис» муниципалдык ишканасынын жетекчиси Адилет Казакбаев билдирди.

Анын айтымында, көрктөндүрүү багыты боюнча шаарда унаа токтотуучу аймактар уюштурулган.

«Акимиаттар бизге жумуштар боюнча билдирме беришет, жерине техникалык көзөмөл чыгып, жумуштун көлөмүн аныктайт, сметаны түзүп, макулдашат, андан кийин адистер жумушка киришишет», — деди Адилет Казакбаев.

Ал кошумчалагандай, «Бишкекасфальтсервис» тарабынан Бишкекте узундугу 18 чакырымдан ашкан 23 көчөгө жана узундугу 4 чакырымдан ашкан төрт тротуарга капиталдык оңдоп-түзөө каралган.

14 миң чарчы метрден ашык аянтта чуңкурларды жамоо жумуштары жүргүзүлдү.

«Жолдорду капиталдык жана чуңкурларды оңдоодон тышкары, ишканага жол чиймелерин сызуу, жолдогу ылдамдыкты чектөөчү тоскоолдуктарды, жаан-чычын суулары үчүн торчолуу плиталарды орнотуу, аялдама пункттарын көрктөндүрүү жана башка милдеттер жүктөлгөн», — деп белгиледи Адилет Казакбаев.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383400/
Кароо: 137
Басууга
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт
29-июль, шаршемби
14:06
Бишкекте жарым жылда 800дөн ашык жол белгиси алмаштырылды Бишкекте жарым жылда 800дөн ашык жол белгиси алмаштырыл...
13:49
Кыргызстанга мыйзамсыз алынып келген 1,4 млн сомдук товарлар аныкталды
12:59
Кыргыз мамлекетинин түптөөчүсү Жусуп Абдрахманов тууралуу тарыхый тасма тартылды
12:45
Кыргызстандын тоо-кен тармагы бюджетке 46,5 миллиард сом киреше алып келди
12:31
Алай районунда трассада жүк ташуучу унаа күйүп кетти
28-июль, шейшемби
15:55
Apple Pay DemirBank карта ээлерине жеткиликтүү болот