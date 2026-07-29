15:23
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Кыргызстанга мыйзамсыз алынып келген 1,4 млн сомдук товарлар аныкталды

Өлкөгө 1,4 млн сомдук товарларды мыйзамсыз алып кирүү фактысы аныкталды. Бул тууралуу Мамлекеттик салык кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, рейддик иш-чаралардын жүрүшүндө ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден Кыргызстанга үй буюмдарын ташып келе жаткан жүк ташуучу унаа текшерилген.

Текшерүү маалында унаадан тиешелүү коштомо документтери жок, эсепке алынбаган эл керектөөчү товарлар табылган. Алдын ала эсептөөлөр боюнча мыйзамсыз алып келинген товарлардын жалпы баасы 1 млн 400 миң сомдон ашат.

Учурда аталган факты боюнча мамлекеттик бюджетке төлөнүүгө тийиш болгон салыктарды өндүрүү боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383398/
Кароо: 139
Басууга
Теги
Кыргызстанда ЖМКлар дагы салык төлөөдөн бошотушу мүмкүн
Кыргызстанда кафе жана ресторандардан түшкөн салык 60 пайызга өстү
Алмамбет Шыкмаматов Профессионалдык бокс лигасынын ардактуу президенти болду
Салык кызматы: Иштебеген компанияларды жоюу тартиби кандай болот?
Бүгүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү аяктайт
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт
29-июль, шаршемби
14:06
Бишкекте жарым жылда 800дөн ашык жол белгиси алмаштырылды Бишкекте жарым жылда 800дөн ашык жол белгиси алмаштырыл...
13:49
Кыргызстанга мыйзамсыз алынып келген 1,4 млн сомдук товарлар аныкталды
12:59
Кыргыз мамлекетинин түптөөчүсү Жусуп Абдрахманов тууралуу тарыхый тасма тартылды
12:45
Кыргызстандын тоо-кен тармагы бюджетке 46,5 миллиард сом киреше алып келди
12:31
Алай районунда трассада жүк ташуучу унаа күйүп кетти
28-июль, шейшемби
15:55
Apple Pay DemirBank карта ээлерине жеткиликтүү болот