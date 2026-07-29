15:23
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Кыргыз мамлекетинин түптөөчүсү Жусуп Абдрахманов тууралуу тарыхый тасма тартылды

Төлөмүш Океев атындагы «Кыргызфильм» улуттук киностудиясы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөөчүлөрүнүн бири Жусуп Абдрахмановго арналган «Жусуп» аттуу толук метраждуу тарыхый-драмалык көркөм тасма тартылды.

Маданият министрлигинен билдиришкендей, тасманын режиссеру — Таалайбек Кулмендеев. Кинодолбоор Кинематография департаментинин колдоосу менен ишке ашырылган.

Тасманын улуттук бет ачары 25-августка белгиленип, ал Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына, Кыргыз АССРинин түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына жана мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун туулгандыгынын 125 жылдыгына арналат.

«Жусуп» тасмасы XX кылымдын биринчи жарымындагы тарыхый окуяларды көркөм чагылдырып, Жусуп Абдрахмановдун кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдөгү ордун, элине жана мекенине болгон берилгендигин баяндайт.

Тартуу иштери Кыргызстан, Россия, Казакстан жана Өзбекстанда жүргүзүлгөн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383392/
Кароо: 155
Басууга
Теги
Орусиялык актёр Сергей Безруков Айтматов тууралуу кыргыз тасмасына тартылат
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт
29-июль, шаршемби
14:06
Бишкекте жарым жылда 800дөн ашык жол белгиси алмаштырылды Бишкекте жарым жылда 800дөн ашык жол белгиси алмаштырыл...
13:49
Кыргызстанга мыйзамсыз алынып келген 1,4 млн сомдук товарлар аныкталды
12:59
Кыргыз мамлекетинин түптөөчүсү Жусуп Абдрахманов тууралуу тарыхый тасма тартылды
12:45
Кыргызстандын тоо-кен тармагы бюджетке 46,5 миллиард сом киреше алып келди
12:31
Алай районунда трассада жүк ташуучу унаа күйүп кетти
28-июль, шейшемби
15:55
Apple Pay DemirBank карта ээлерине жеткиликтүү болот