15:22
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Кыргызстандын тоо-кен тармагы бюджетке 46,5 миллиард сом киреше алып келди

Кыргызстандын тоо-кен тармагы бюджетке 46,5 миллиард сом киреше алып келди. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министерствосунун 2026-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча өткөрүлгөн коллегиясында билдиришти.

Январь — июнь айларынын жыйынтыгы боюнча тоо-кен тармагындагы ишканалар бюджетке 46 миллиард 500 миллион сом салык жана төлөм төлөшкөн. Салыштырмалуу айтсак, 2025-жылы бул көрсөткүч 28 миллиард 300 миллион сомду түзгөн. Өсүш 18 миллиард 200 миллион сомду түздү.

Ведомство лицензияны кармап туруу үчүн жыйымдарды администриялоодо байкалаарлык натыйжаларга жетишти:

Пландын аткарылышы: 2026-жылдын 30-июнуна карата ЛКЖ боюнча түшүүлөр 461 миллион 100 миң сомго жетти.

Планды ашыгы менен аткаруу: 375 миллион сом деңгээлинде бекитилген жылдык план 22,85 пайызга ашыгы менен аткарылды.

Пландан тышкаркы кирешелер: Бекитилген жылдык пландан ашкан сумма 85 миллион 700 миң сомду түздү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383388/
Кароо: 169
Басууга
Теги
Соцфонд пенсиялык каражаттарды инвестициялоодон 3 миллиард сом киреше тапты
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт
29-июль, шаршемби
14:06
Бишкекте жарым жылда 800дөн ашык жол белгиси алмаштырылды Бишкекте жарым жылда 800дөн ашык жол белгиси алмаштырыл...
13:49
Кыргызстанга мыйзамсыз алынып келген 1,4 млн сомдук товарлар аныкталды
12:59
Кыргыз мамлекетинин түптөөчүсү Жусуп Абдрахманов тууралуу тарыхый тасма тартылды
12:45
Кыргызстандын тоо-кен тармагы бюджетке 46,5 миллиард сом киреше алып келди
12:31
Алай районунда трассада жүк ташуучу унаа күйүп кетти
28-июль, шейшемби
15:55
Apple Pay DemirBank карта ээлерине жеткиликтүү болот