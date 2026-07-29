Алай районунда трассада жүк ташуучу унаа күйүп кетти

Ош облусунун Алай районунда кездеме ташып бараткан КамАЗ өрттөндү.
Күбөлөрдүн айтымында, өтүп бара жаткан айдоочулар күйүп жаткан унаадан жүктү алып чыгууга жардам беришкен. Алар жүктүн жарымына чукулун сактап калууга жетишкен.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча, өрт тууралуу маалымат 28-июлда түшкөн. Өрт Алай районунун Мазар-Булак айылында, Ош — Иркештам автожолунун 108—109-чакырымында чыккан.
Өрт саат 19:15те курчоого алынып, 29-июлда саат 00:10до толугу менен өчүрүлгөнү кабарланды. ӨКМден белгилешкендей, өрттүн чыгуу себептери жана келтирилген материалдык зыяндын өлчөмү аныкталууда.