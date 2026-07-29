15:22
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Алай районунда трассада жүк ташуучу унаа күйүп кетти

Ош облусунун Алай районунда кездеме ташып бараткан КамАЗ өрттөндү.

Күбөлөрдүн айтымында, өтүп бара жаткан айдоочулар күйүп жаткан унаадан жүктү алып чыгууга жардам беришкен. Алар жүктүн жарымына чукулун сактап калууга жетишкен.

Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча, өрт тууралуу маалымат 28-июлда түшкөн. Өрт Алай районунун Мазар-Булак айылында, Ош — Иркештам автожолунун 108—109-чакырымында чыккан.

Өрт саат 19:15те курчоого алынып, 29-июлда саат 00:10до толугу менен өчүрүлгөнү кабарланды. ӨКМден белгилешкендей, өрттүн чыгуу себептери жана келтирилген материалдык зыяндын өлчөмү аныкталууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383386/
Кароо: 171
Басууга
Теги
Чүй облусундагы таштанды таштоочу жайдан өрт чыкты
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт
29-июль, шаршемби
14:06
Бишкекте жарым жылда 800дөн ашык жол белгиси алмаштырылды Бишкекте жарым жылда 800дөн ашык жол белгиси алмаштырыл...
13:49
Кыргызстанга мыйзамсыз алынып келген 1,4 млн сомдук товарлар аныкталды
12:59
Кыргыз мамлекетинин түптөөчүсү Жусуп Абдрахманов тууралуу тарыхый тасма тартылды
12:45
Кыргызстандын тоо-кен тармагы бюджетке 46,5 миллиард сом киреше алып келди
12:31
Алай районунда трассада жүк ташуучу унаа күйүп кетти
28-июль, шейшемби
15:55
Apple Pay DemirBank карта ээлерине жеткиликтүү болот