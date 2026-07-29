15:22
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Шопоков шаарында жаңы сейил бак курулат. Ал кандай болот?

Сокулук районунун шаар куруу жана архитектура башкармалыгы тарабынан Шопоков шаарынын Ленин көчөсүндө жайгашкан жаңы сейил бактын эскиздик долбоору иштелип чыкты.

Курулуш министрлигинин маалыматы боюнча, долбоор шаар тургундарынын эс алуусу жана сейилдөөсү үчүн заманбап коомдук мейкиндикти түзүүгө багытталган. Сейил бакта аймакты жашылдандыруу, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү аллеялар, отургучтарды, сырткы жарыктандыруу системаларын, чакан архитектуралык формаларды орнотуу, ошондой эле эс алуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү каралган.

Жаңы сейил бактын долбоорун ишке ашыруу шаардын архитектуралык көрүнүшүн, экологиялык абалын жакшыртууга жана тургундар үчүн заманбап коомдук чөйрөнү түзүүгө өбөлгө түзөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383380/
Кароо: 183
Басууга
Теги
«Кээде машинада түнөйм»: Нурдан Орунтаев курулуштардын көзөмөлү тууралуу айтты
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт
29-июль, шаршемби
14:06
Бишкекте жарым жылда 800дөн ашык жол белгиси алмаштырылды Бишкекте жарым жылда 800дөн ашык жол белгиси алмаштырыл...
13:49
Кыргызстанга мыйзамсыз алынып келген 1,4 млн сомдук товарлар аныкталды
12:59
Кыргыз мамлекетинин түптөөчүсү Жусуп Абдрахманов тууралуу тарыхый тасма тартылды
12:45
Кыргызстандын тоо-кен тармагы бюджетке 46,5 миллиард сом киреше алып келди
12:31
Алай районунда трассада жүк ташуучу унаа күйүп кетти
28-июль, шейшемби
15:55
Apple Pay DemirBank карта ээлерине жеткиликтүү болот