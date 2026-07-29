15:22
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Зинедин Зидан Франциянын футбол боюнча курамасынын башкы машыктыруучусу болду

Франция футбол федерациясы Зинедин Зидандын улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу болуп дайындалганын расмий түрдө жарыялады. 54 жаштагы адис менен түзүлгөн келишим 2030-жылдагы Дүйнө чемпионатынын аягына чейин эсептелген.

Маалыматка ылайык, француз футболунун легендасы жана 1998-жылдагы дүйнө чемпиону бул кызматта 14 жыл иштеп, 187 беттеш өткөргөндөн кийин кызматтан кеткен Дидье Дешамдын ордуна келди.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды. Зинедин Зидан Франциянын футбол боюнча курамасынын жетектейт

Жаңы машыктыруучу өз милдетин расмий түрдө 1-сентябрдан тарта аткара баштайт. Анын келишими 2030-жылга чейин түзүлгөн жана команданы дүйнө чемпионатына жана Европа чемпионатына даярдоону камтыйт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383369/
Кароо: 166
Басууга
Теги
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Азия оюндары −2026: Кыргызстандын U-23 футбол курамасынын атаандаштары аныкталды
«Алтын топ» сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал ким?
Зинедин Зидан Франциянын футбол боюнча курамасынын башкы машыктыруучусу болду
ФИФА быйылкы Дүйнө чемпионатында рекорддук 15 миллиард доллар киреше тапты
Дүйнө чемпионаты −2026: Аргентина Англияны үйүнө жөнөтүп, финалга чыкты
Зинедин Зидан дүйнө чемпионатынан кийин Франция курама командасын жетектейт
Дүйнө чемпионаты −2026: Испания Францияны жеңип, финалга чыкты
Грек-рим күрөшү: Кыргыз балбандары Венгрияда рейтингдик мелдешке катышат
Дүйнө чемпионаты −2026: Суперкомпьютер жеңүүчүнү аныктады
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт
29-июль, шаршемби
14:06
Бишкекте жарым жылда 800дөн ашык жол белгиси алмаштырылды Бишкекте жарым жылда 800дөн ашык жол белгиси алмаштырыл...
13:49
Кыргызстанга мыйзамсыз алынып келген 1,4 млн сомдук товарлар аныкталды
12:59
Кыргыз мамлекетинин түптөөчүсү Жусуп Абдрахманов тууралуу тарыхый тасма тартылды
12:45
Кыргызстандын тоо-кен тармагы бюджетке 46,5 миллиард сом киреше алып келди
12:31
Алай районунда трассада жүк ташуучу унаа күйүп кетти
28-июль, шейшемби
15:55
Apple Pay DemirBank карта ээлерине жеткиликтүү болот