ABankтын 2026-жылдын 6 айындагы таза кирешеси 3 миллиард сомго жетти

2026-жылдын биринчи жарым жылдыгында ABank негизги финансылык көрсөткүчтөрүнүн туруктуу өсүшүн камсыздады. Эл аралык финансылык отчеттуулук стандарттарына ылайык, ушул мезгилдеги банктын таза пайдасы 3 миллиард сомду түздү. 1-июлга карата банктын активдери 271,1 миллиард сомго жетип, бир жыл ичинде дээрлик 34 пайызга өстү.
Банктын жалпы кредиттик портфели (брутто), анын ичинде ислам принциптерине ылайык каржылоо жана финансылык-кредиттик уюмдар аркылуу берилген каржылоолорду кошкондо, 109,2 миллиард сомду түздү. Бир жыл аралыгында кредиттик портфелдин көлөмү 20,8 пайызга көбөйдү.
Банктын депозиттик портфелинин көлөмү 166,5 миллиард сомду түзүп, 6,5 пайыздык өсүштү көрсөттү. Тартылган каражаттардын көлөмүнүн өсүшү кардарлар базасынын туруктуулугун жана банктын ишине болгон ишенимдин сакталып жатканын чагылдырат.
Эң олуттуу өсүш банктын өздүк капиталында байкалды. Бир жыл ичинде капиталдын көлөмү дээрлик үч эсеге көбөйүп, 29,8 миллиард сомдон 86,1 миллиард сомго жетти. Капиталдын олуттуу өсүшү банктын финансылык туруктуулугун бекемдөөнүн негизги факторлорунун бири болду.
«Биз финансылык туруктуулукту сактоо жана мындан аркы өнүгүү үчүн жетиштүү капиталды камсыз кылуу менен бизнести кеңейтүүнү ырааттуу улантып жатабыз. Биз үчүн өсүш финансылык көрсөткүчтөр менен гана чектелбестен, кардарларды тейлөөнүн сапатын жогорулатууда, каржылоонун жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүдө жана заманбап банктык чечимдерди киргизүүдө да көрүнүшү маанилүү. Дал ушул багыттарга биз экинчи жарым жылдыкта да өзгөчө көңүл бурабыз», — деп белгиледи ABank башкармасынын төрагасы Тилек Алимджанов.
Улуттук банктын лицензиясы № 048.