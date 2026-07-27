23:45
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат

Ысык-Көлдө «UIM F1H2O» дүйнө чемпионаты 31-июлда башталат. Эл аралык суу-мотордук «Формула-1» боюнча дүйнө чемпионаты Борбор Азияда биринчи жолу өтөт. Мелдеште 25 катышуучу жарышып,  түз эфирде 100 өлкөгө көрсөтүлөт.

Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, Ысык-Көлдө өтө турган жарышка 25 катышуучу келет. Мелдеш түз эфирде 100 өлкөгө көрсөтүлөт. Спорттук иш-чараны көрүүгө Кыргызстанга 10 миңдей турист келери күтүлүүдө. Жалпы дүйнө жүзү боюнча Формула-1 жарышынын 800 миллионго жакын күйөрманы бар.

Ысык-Көл облустук Ички иштер башкармалыгынын Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматына караганда, 30-июлдан 2-августка чейин Ысык-Көлдүн күңгөйүндө унаа кыймылына мезгил-мезгили менен чектөөлөр киргизилет. Бул Бает айылында сууда сүзүүчү кайыктардын катышуусундагы Formula 1 H2O — Issyk-Kul 2026 дүйнө чемпионатынын Кыргызстан Гран-присин өткөрүүгө байланыштууболууда.

Балыкчы — Ананьево — Каракол унаа жолунун айрым тилкелери убактылуу жабылып турат. Чектөөлөрдүн так убактысы жана узактыгы азырынча көрсөтүлгөн эмес.

Айдоочулардан зарылчылык болбосо алыскы жолго чыкпоону суранышат. Өзгөчө жүк ташуучу унаалар, айыл чарба техникалары жана башка ири габариттүү транспорттор үчүн кыйынчылыктар күтүлүүдө.

Эске салсак, Кыргызстан Гран-приси 31-июлдан 2-августка чейин өтөт. Ысык-Көл Formula 1 H2O дүйнө чемпионатынын этабын биринчи жолу кабыл алат жана турнирдин Борбордук Азиядагы эң биринчи аянтчасы болуп калат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383198/
Кароо: 146
Басууга
Теги
«Night Run» түнкү марафону: Бишкекте кайсы көчөлөр жабылат?
Балдар марафону өтөт. Бишкектин айрым көчөлөрү жабылат
Бишкекке 148 жыл: Жазгы веложүрүшкө 2 миңден ашык адам катышты
Кыргызстанда альпинизм боюнча эл аралык Альпиниада башталды
Бишкекке 148 жыл: Бүгүн веложүрүш башталат
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат
Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди
25-июлга карата аба ырайы 25-июлга карата аба ырайы
&laquo;Алтын топ&raquo; сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал&nbsp;ким? «Алтын топ» сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал ким?
27-июль, дүйшөмбү
21:17
Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
17:30
28-июлга карата аба ырайы
16:01
Бишкекте оңдоодон кийин Бердибаев көчөсүнүн жаңы тротуарлары бар тилкеси ачылды
13:14
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
12:35
Бир аптада дээрлик 24 миң жол эрежесин бузуу аныкталды