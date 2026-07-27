19:31
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

28-июлга карата аба ырайы

Кыргызгидрометтин билдиришинче, 28-июлда түнкүсүн өлкө аймагында жаан-чачын болбойт. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө: түнкүсүн 15...20°, күндүз 31...36°;

Талас өрөөнүндө: түнкүсүн 11...16°, күндүз 29...34°;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында: түнкүсүн 21...26°, күндүз 34...39°;

Ысык-Көл облусунда: түнкүсүн 11...16°, күндүз 24...29°;

Нарын облусунда: түнкүсүн 8...13°, күндүз 27...32° болот.

Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 17...19°, күндүз 33...35° ысыйт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383160/
Кароо: 135
Басууга
Теги
Бишкекте +36 градуска чейин ысышы күтүлүүдө. 27—29-июлга карата аба ырайы
25-июлга карата аба ырайы
Шашылыш билдирүү: Тоолуу райондордо сел жүрүү коркунучу бар
23-июлда күтүлгөн аба ырайы
21-июлга карата аба ырайы
Шашылыш билдирүү! Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн
16-июлга карата аба ырайы
15-июлга карата аба ырайы
14-июлга карата аба ырайы
Бул аптада Бишкекте +40 градуска чейин ысык болушу күтүлүүдө
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат
Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди Минкаб төрагасы Таласта бир катар курулуштарды текшерди
25-июлга карата аба ырайы 25-июлга карата аба ырайы
&laquo;Алтын топ&raquo; сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал&nbsp;ким? «Алтын топ» сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал ким?
27-июль, дүйшөмбү
17:30
28-июлга карата аба ырайы 28-июлга карата аба ырайы
16:01
Бишкекте оңдоодон кийин Бердибаев көчөсүнүн жаңы тротуарлары бар тилкеси ачылды
13:14
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
12:35
Бир аптада дээрлик 24 миң жол эрежесин бузуу аныкталды
12:16
Пайдалуу кеңеш: Диетолог күнүнө канча помидор жана бадыраң жесе болорун айтты