28-июлга карата аба ырайы

Кыргызгидрометтин билдиришинче, 28-июлда түнкүсүн өлкө аймагында жаан-чачын болбойт. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө: түнкүсүн 15...20°, күндүз 31...36°;
Талас өрөөнүндө: түнкүсүн 11...16°, күндүз 29...34°;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында: түнкүсүн 21...26°, күндүз 34...39°;
Ысык-Көл облусунда: түнкүсүн 11...16°, күндүз 24...29°;
Нарын облусунда: түнкүсүн 8...13°, күндүз 27...32° болот.
Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 17...19°, күндүз 33...35° ысыйт.