Казакстан Кыргызстанга дан жана ун жеткирүүнү көбөйттү. 2025-жылдын сентябрь айынан 2026-жылдын март айына чейин Казакстан 9,9 миллион тонна дан жана ун экспорттогон. Бул сандарды Казакстан Республикасынын Айыл чарба министрлиги берген.
Кыргызстанга дан жана ун экспорту 233 миңден 393 миң тоннага чейин көбөйгөнү белгиленди. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 13 пайызга көп.
Казакстан ошондой эле Өзбекстанга, Түркмөнстанга жана Ооганстанга экспортту көбөйттү.
Мекеменин маалыматы боюнча, быйыл 23,8 миллион гектар жерге себүү пландаштырылууда, ал эми дан эгиндеринин аянты 15,9 миллион гектарга чейин кыскарат.