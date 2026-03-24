02:22
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Кыргызча

Эртең Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат

Бишкек шаарында жылытуу мезгилинин аяктоо мөөнөтү аныкталды. Борбор калаанын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, 25-мартта жылытуу сезону аяктап, 1-апрелден тарта ысык суу өчүрүлөт.

Бишкек шаарынын мэринин орун басары Нургазы Курманбековдун төрагалыгы алдында жылытуу мезгилин аяктоо боюнча штабдык жыйын өттү. Жыйындын жыйынтыгында борбор калаада жылытуу сезонун 2026-жылдын 25-мартында аяктоо чечими кабыл алынды.

Жылытуу сезону аяктагандан кийин муниципалдык кызматтар кийинки мезгилге даярдык көрүп, тиешелүү оңдоо иштерин жүргүзө баштайт.

Ошондой эле 1-апрелден 10-майга чейин шаарда ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бул аралыкта жылуулук тармактарында профилактикалык жана оңдоо иштери жүргүзүлөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/367139/
Кароо: 118
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
Камчыбек Ташиев Айт намазына катышып, кайрылуу жасады
Ош шаарында 75 мечитте Орозо айт намазы окулду
24.kg кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктайт
Президент Садыр Жапаров айт намазга катышты
Эртең Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат
