Пайдалуу кеңеш: Муздаткычтагы жагымсыз жыттан кантип арылууга болот?

Муздаткычтагы жагымсыз жыт жаңы тамакты да бузуп, ашканада ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн.
Муздаткычтын жагымсыз жытынан кантип арылууга болот?
- Муздаткычты өчүрүңүз;
- Бардык тамак-ашты алып салыңыз;
- Сыртын суу, уксус же аш содасынын эритмеси менен жакшылап чайкаңыз;
- Сыртын желдетиңиз;
Бул жөнөкөй кадамдар муздаткычыңыздын жаңылыгын бир нече сааттын ичинде калыбына келтирүүгө жардам берет.
Жагымсыз жыт кайдан келип чыгат?
Негизги күнөөлүүлөр — текчелерде байкалбай калган бузулган тамак-аш. Ачык тамак-аш идиштери, төгүлгөн суюктуктар жана күкүмдөр да бактериялардын көбөйүшүнө шарт түзөт.
Пластикалык жыттар менен күрөшүү
Жаңы муздаткыч көбүнчө анын курулушунда колдонулган материалдардан улам пластик же резина жыттанат. Бардык ички беттерди бир литр сууга бир аш кашык аш содасынын эритмеси менен сүртүңүз, андан кийин эшикти 24 саатка ачык калтырып, аба чыгышы үчүн коюңуз. Ичинде активдештирилген көмүрдү же кофе буурчактарын салыңыз — алар химиялык жыттарды жакшы сиңирип алышат.
Булагын табуу жана жок кылуу ыкмалары:
- Жагымсыз жыттын булагын таап, аны биротоло жок кылуу үчүн, текшерип, тазалаңыз.
- Ар бир текчени жана суурманы текшерип, шектүү буюмдарды ыргытып салыңыз.
- Бардык алынуучу бөлүктөрүн жылуу самындуу суу менен жууңуз.
Терең тазалоо үчүн уксус менен суунун 1:1 катышындагы эритмесин колдонуңуз — ал бактерияларды өлтүрөт жана жыттарды нейтралдаштырат.
Жуугандан кийин калган жытты сиңирип алуу үчүн аш содасынын, лимон кесимдеринин же табигый көмүрдүн идиштерин текчелерге коюңуз.