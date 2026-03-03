09:45
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Кыргызча

Бүгүндөн тарта Бишкекте 8 автобустун кыймылы убактылуу өзгөртүлдү

Бишкекте Дэн Сяопин проспектисинин түштүк тарабы оңдоо иштерине байланыштуу жабылгандыктан, 8 автобустун каттамынын кыймыл чиймеси убактылуу өзгөртүлдү. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.

Маалыматка ылайык, № 17, № 32, № 42, № 145, № 212, № 215, № 254 жана № 14т каттамдары убактылуу Профсоюз көчөсү аркылуу жүрөт.

Эске салсак, Дэн Сяопин проспектисинин Интергельпо көчөсү менен Кайназарова көчөсүнүн ортосундагы бөлүгү оңдоо иштерине, суу түтүктөрүн алмаштыруу зарылдыгына байланыштуу мөөнөтүнөн мурда жабылган.

Мындан тышкары, аталган тилкеде эски асфальт катмарын жана бордюрларды жаңылоо иштери жүргүзүлөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/364250/
Кароо: 116
Басууга
Теги
Бүгүн Бишкектин айрым конуштарында муздак суу болбойт
Бишкектин бир бөлүгүндө таза суу өчүрүлөт
«Айчүрөк» универмагдын жанындагы металл конструкцияларды демонтаждоо башталды
«Чатыр-Көл» кинотеатрынын ордуна кандай маданий борбор курулат? Эскиздер
Бишкек мэриясына 95 жаңы автобус жана 42 атайын техника берилди
Жакшы жаңылык: Бишкек мэриясы «Улитка» кафесин сактап калууга убада берди
Бишкек бюджети: 2026-жылга кирешелер 32,9 млрд сом өлчөмүндө болжолдонууда
Бишкектин башкы планынын долбоору боюнча коомдук угуулар өтөт
Бишкек мэриясы жаңы жыл майрамында коомдук тартипти сактоо маселесин талкуулады
Бишкекте мыйзамсыз жарнамаларга каршы дагы бир рейд жүргүзүлдү
Эң көп окулган жаңылыктар
Былтыр Бишкектин Биринчи май райондук соту тарабынан 823 кылмыш иши козголгон Былтыр Бишкектин Биринчи май райондук соту тарабынан 823 кылмыш иши козголгон
28-февралга карата аба ырайы 28-февралга карата аба ырайы
Быйыл Ош&nbsp;шаарынын бюджети 1,8 миллиард сомго көбөйөт Быйыл Ош шаарынын бюджети 1,8 миллиард сомго көбөйөт
Ош-Ташкент багыты боюнча туруктуу авиакаттам ачылат Ош-Ташкент багыты боюнча туруктуу авиакаттам ачылат
3-март, шейшемби
09:42
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:40
Кыргызстандын түштүк аймагында 3,5 баллдык жер титирөө болду
09:00
Бүгүн Бишкектин айрым конуштарында муздак суу болбойт
08:30
Чүй облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жаңы башчысы дайындалды
08:00
Бүгүндөн тарта Бишкекте 8 автобустун кыймылы убактылуу өзгөртүлдү
2-март, дүйшөмбү
17:30
3-мартка карата аба ырайы
16:30
Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту
15:21
Кыргызстанда жоогазын фестивалы башталды
15:10
Кыргызстандын Сауд Арабиясындагы элчиси чукул кайрылуу жасады