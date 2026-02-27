09:10
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Кыргызча

Журналисттерди коргоо комитети: Былтыр согуш талаасында 129 журналист каза болду

Журналисттерди коргоо комитети(CPJ) 2025-жыл журналисттер үчүн эң өлүмгө алып келген жыл болгонун дүйнөдөгү куралдуу кагылышууларда 129 журналист каза болгонун жарыялады. Бул тууралуу Журналисттерди коргоо комитетинин (CPJ) отчетунда айтылат.

Уюмдун маалыматы боюнча, 2025-жылы журналисттердин өлүмүнүн үчтөн эки бөлүгү Израилде катталган. Газа тилкесинде 86 ЖМК кызматкери каза болгон, алардын 60% дан ашыгы согуштук аракеттерди чагылдырган палестиналык журналисттер болгон.

Алдыңкы 5 рейтингде өлүмдөр төмөнкүдөй катталган:

  • Израилдин чабуулдарынан 86,
  • Судандагы чабуулдарга 9,
  • Мексикадагы чабуулдарга 6,
  • Орусиянын Украинага кол салууларынан 4
  • Филиппинде 3

Отчетто ошондой эле ЖМК өкүлдөрүнө кол салууларда дрондорду колдонуу кескин көбөйгөнү белгиленет. 2025-жылы мындай 39 окуя катталган, ал эми 2023-жылы эки учур катталган. Куралдуу кагылышуулардан тышкары, уюшкан кылмыштуулук журналисттер үчүн олуттуу коркунуч жаратууда. 2025-жылы Мексикада алты журналист өлтүрүлгөн, ушул сыяктуу окуялар Индия менен Перуда катталган.

CPJ максаттуу өлтүрүүлөрдүн көпчүлүк документтештирилген учурлары ачык тергелбегенин жана күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылбаганын баса белгиледи. Уюм эл аралык коомчулукту журналисттерди коргоо чараларын күчөтүүгө жана ЖМК өкүлдөрүнө каршы кылмыштар үчүн жазалоону камсыз кылууга чакырды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363766/
Кароо: 75
Басууга
Теги
Ноокенде тургун айылдаштарына ок чыгарып, өспүрүм каза болду
Ошто бир үй-бүлөдөн төрт адам ыска ууланып каза болду
Баткенде 56 жаштагы киши сууга чөгүп каза болду
Түркияда 40 жаштагы кыргыз жаранын каза тапты
Украинада каза болгон кыргыз жараны Таласта жерге берилди
Саясат тануучу Марат Казакпаев каза тапты
Чоң-Алайдагы жол кырсыгында үч киши каза тапты
Донецктен качып бараткан тажик жараны менен аялы каза болду
Кытайда чоң марафондун 21 катышуучусу мөндүр алдында калып каза тапты
Кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев менен коштошуу зыйнаты өтүүдө
Эң көп окулган жаңылыктар
23-февраль&nbsp;&mdash; Ата Мекенди коргоо күнү! 23-февраль — Ата Мекенди коргоо күнү!
Орозо &minus;2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт? Орозо −2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт?
УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды
Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады
27-февраль, жума
09:00
Кыргызстанда кайсы адистиктер талап кылынууда? Тизме Кыргызстанда кайсы адистиктер талап кылынууда? Тизме
08:30
Журналисттерди коргоо комитети: Былтыр согуш талаасында 129 журналист каза болду
08:00
Төө ашуу жана Долондо оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилди
07:45
Криштиану Роналду Испаниянын «Альмерия» футбол клубун сатып алдыбы?
26-февраль, бейшемби
17:26
27-февралга карата аба ырайы
16:13
Медер Алиев төраганын биринчи орун басары болуп шайланды
15:24
2025-жылы 136 миңден ашык бөбөк «балага сүйүнчү» төлөмүн алган
15:12
Мурдагыдан да жакшы болот: Садыр Жапаров Ташиев менен мамилеге комментарий берди
15:02
Чыңгыз Ажибаев төраганын орун басары кызматынан кетти