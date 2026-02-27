Журналисттерди коргоо комитети: Былтыр согуш талаасында 129 журналист каза болду

Журналисттерди коргоо комитети(CPJ) 2025-жыл журналисттер үчүн эң өлүмгө алып келген жыл болгонун дүйнөдөгү куралдуу кагылышууларда 129 журналист каза болгонун жарыялады. Бул тууралуу Журналисттерди коргоо комитетинин (CPJ) отчетунда айтылат.
Уюмдун маалыматы боюнча, 2025-жылы журналисттердин өлүмүнүн үчтөн эки бөлүгү Израилде катталган. Газа тилкесинде 86 ЖМК кызматкери каза болгон, алардын 60% дан ашыгы согуштук аракеттерди чагылдырган палестиналык журналисттер болгон.
Алдыңкы 5 рейтингде өлүмдөр төмөнкүдөй катталган:
- Израилдин чабуулдарынан 86,
- Судандагы чабуулдарга 9,
- Мексикадагы чабуулдарга 6,
- Орусиянын Украинага кол салууларынан 4
- Филиппинде 3
Отчетто ошондой эле ЖМК өкүлдөрүнө кол салууларда дрондорду колдонуу кескин көбөйгөнү белгиленет. 2025-жылы мындай 39 окуя катталган, ал эми 2023-жылы эки учур катталган. Куралдуу кагылышуулардан тышкары, уюшкан кылмыштуулук журналисттер үчүн олуттуу коркунуч жаратууда. 2025-жылы Мексикада алты журналист өлтүрүлгөн, ушул сыяктуу окуялар Индия менен Перуда катталган.
CPJ максаттуу өлтүрүүлөрдүн көпчүлүк документтештирилген учурлары ачык тергелбегенин жана күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылбаганын баса белгиледи. Уюм эл аралык коомчулукту журналисттерди коргоо чараларын күчөтүүгө жана ЖМК өкүлдөрүнө каршы кылмыштар үчүн жазалоону камсыз кылууга чакырды.