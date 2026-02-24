17:08
Дизайнер Эрнис Жээнтаев социалдык тармактагы пикири үчүн алты жылга соттолду

Бишкектин Биринчи Май райондук соту дизайнер Эрнис Жээнтаевди алты жылга эркинен ажыраткан өкүм чыгарды. Бул тууралуу анын адвокаты Нурбек Сыдыков билдирди.

Анын айтымында, райондук сот чечимди 13-февралда чыгарган.

Бир нече гезиттерде дизайнер болуп иштеген Эрнис Жээнтаев 2025-жылдын ноябрында камакка алынган. Ага карата кылмыш-жаза кодексинин 278-беренесинин 3-бөлүгү «Массалык башаламандыкка чакыруу» жана 332-беренесинин 1-бөлүгү «Экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу, ташуу же жөнөтүү» боюнча кылмыш иши козголгон.

Жээнтаевдин постторуна соттук-лингвистикалык экспертиза дайындалып, «массалык башаламандыктарга чакырыктар болгон» деген корутунду чыккан.

Нурбек Сыдыков өкүмдүн көчүрмөсү коргоочу тарапка али бериле электигин белгиледи. Анын туугандары жана адвокаты соттун чечимине жогорку инстанциядагы сотко даттанууну көздөп жатышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363361/
Кароо: 133
