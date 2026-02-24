Таластагы күрөөкананын ээси кыймылсыз мүлктөрдү жарандарга кайтарып берди

Таластагы «Орозалы» күрөөканасынын ээси мурда мыйзамсыз тартып алынган кыймылсыз мүлктөрдү ээлерине ыктыярдуу түрдө кайтарып берди. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди.
Маалыматка ылайык,күрөөкананын ээси мыйзамсыз ишин моюнуна алып, 10 мүлк объектин, тагыраагы, турак үйлөрдү, жер тилкелерин ээлерине өткөрүп берген.
Күрөөкананын жетекчилиги 2024-жылдын жай айларынан тартып, бүгүнкү күнгө чейин жылдык 30 пайыздан жогору мыйзамсыз эсептелген ашыкча пайыздарды карыз алуучуларга кайтарып берүүгө даяр экендигин билдирди. Жарандар маселелерди мыйзамда белгиленген тартипте жөнгө салуу үчүн кайрыла алышат.