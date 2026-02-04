Кышкы Олимпиада −2026: Борбордук Азия өлкөлөрүнөн кырк спортчу катышат

2026-жылкы Кышкы Олимпиада оюндарына Борбордук Азия өлкөлөрүнөн кырк спортчу катышат.
Казакстан эң чоң делегацияны түзөт, ага 36 спортчу катышат. Өзбекстан жана Кыргызстан экиден спортчу жөнөтүштү.
Тажикстан үчүнчү жыл катары менен оюндарга бир дагы спортчу жөнөткөн жок. Түркмөнстан эч качан Кышкы Олимпиада оюндарына катышкан эмес.
Кыргызстандын курама командасынын курамында Игорь Борисов машыктырган Тимур Шакиров (тоо лыжасы) жана машыктыруучу Александр Левданскийдин шакирти Артур Сапарбеков (лыжа тебүү) бар.
Лыжа тебүү боюнча мелдеш Валь-ди-Фьеммеде өтөт. Артур Сапарбеков классикалык спринт жана 10 чакырымга эркин стилде мелдешет.
Тимур Шакиров гигант слалом жана слалом боюнча мелдештерге катышты. Мелдеш Бормио лыжа базасында өтөт.
Эске салсак, 2026-жылдагы 25-кышкы Олимпиада оюндары Италияда 6-февралдан 22-февралга чейин, ал эми Кышкы Паралимпиада оюндары 6-марттан 15-мартка чейин өтөт.
Мелдешке 93 өлкөдөн 2871 спортчу катышат. 16 дисциплина боюнча 116 медаль үчүн мелдеш өткөрүлөт.