Тажикстанда 500 мегаватт кубаттуулуктагы эки күн электр станциясы курулат

Тажикстан өлкөдөгү биринчи ири масштабдуу күн электр станциясынын долбоорун ишке ашырууну баштады, анын жалпы кубаттуулугу 500 мегаватт. Инвестициялар 250 миллион долларга бааланууда.
Бул долбоор республиканын тарыхындагы эң ири күн энергиясы долбоору болот жана энергетикалык коопсуздукту чыңдоого жардам берет, деп белгиледи Тажикстандын Энергетика министрлиги.
Өкмөт жана жергиликтүү компания жалпы кубаттуулугу 500 мегаватт болгон эки күн электр станциясын куруу боюнча инвестициялык келишимге кол коюшту.
Долбоор Согди облусунун Ашт районунда 250 мегаватт кубаттуулуктагы күн электр станциясын жана Хатлон облусунун Жейхун районунда ушул сыяктуу кубаттуулуктагы дагы бир станцияны курууну караштырат. Инвестор 2026-жылдын аягына чейин объектилерди долбоорлоону, курууну жана ишке киргизүүнү аяктоого милдеттенген.
Жаңы күн энергиясы кубаттуулугун ишке киргизүү сезондук электр энергиясынын жетишсиздигин, айрыкча кыш мезгилинде азайтып, электр тармагына түшкөн жүктөмдү азайтып, калкты жана экономиканы электр энергиясы менен камсыздоонун туруктуулугун жогорулатат деп күтүлүүдө.