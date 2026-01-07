Пайдалуу кеңеш: Кулактагы чуулдоо эмнеден пайда болот?

Кулактагы чуулдоо — бул ар бир экинчи адамда кездешүүчү кеңири таралган оору. Кээде ал кыска мөөнөттүү жана зыянсыз болот, ал эми башка учурларда угуу, кан тамырлар же башка органдар менен олуттуу көйгөйлөрдү билдирет.
Туруктуу же күчөгөн кулактагы чуулдоо дарыгердин кеңешин талап кылат. Бул тууралуу Санкт-Петербургдагы SM-клиникасынын отоларингологу Екатерина Приказа түшүндүрүп берген.
Кулактагы чуулдоонун себептери:
- Кулак оорулары жана жаракаттары
- Кулак кулкуну топтолуп калганда, ызы-чуудан тышкары, бүтөлүп калууга жана угуунун начарлашына алып келиши мүмкүн.
- Кулак кабыгынын жаракаттары — механикалык бузулуу же басымдын кескин өзгөрүшү (учак, сууга түшүү, жарылуу).
- Ички кулактын жаракаттары — акустикалык (катуу ызы-чуудан) жана титирөө (узак убакытка созулган титирөөдөн, мисалы, ызы-чуулуу жумуш орундарындагыдай).
Сезгенүү процесстери
Отит, лабиринтит оорусу ызы-чуу, оору, бөлүнүп чыгуу жана угуунун начарлашы менен коштолушу мүмкүн.
Жашка байланыштуу өзгөрүүлөр
65 жаштан ашкан адамдарда кулактагы шыңгыроо болжол менен 40% учурларда пайда болот жана көбүнчө жалпы угуунун начарлашы менен коштолот.
Шишиктер
Акустикалык нейрома бир тараптуу кулактын шыңгырашын пайда кылат жана убакыттын өтүшү менен өсүп, нерв талчаларына басым жасайт.
Системалык оорулар
- Гипертония: Кан басымынын кескин жогорулашы ички кулактын кан менен камсыз болушун бузат.
- Моюн остеохондрозу: Кан тамырлардын кысылышы, айрыкча, узак убакыт бою ыңгайсыз абалда отургандан кийин ызы-чуу жаратат.
- Мээ тамырларынын атеросклерозу — бляшкалар кан агымын чектеп, баш ооруну, баш айланууну жана кулактын шыңгырашын пайда кылат.
Эмне кылуу керек?
Кулактын чуулдашынан өз алдынча арылууга болбойт. Анын негизги себебин чечүү керек. Кээде кулактын кирин алып салуу жетиштүү, бирок башка учурларда ЛОР-адистин, невропатологдун же жалпы практиканын адисинин комплекстүү текшерүүсү зарыл. Эгерде ызы-чуу туруктуу болсо, күчөсө же угуунун начарлашы, баш айлануу же толуп кетүү сезими менен коштолгон болсо, дарыгерге кайрылуу зарыл.