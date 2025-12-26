15:53
Бишкекте 27-31-декабрь күндөрү азык-түлүк жарманкеси өтөт

Бишкек шаарында Жаңы жыл майрамына карата 27-декабрдан 31-декабрга чейин жарманке күн сайын уюштурулат. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги кабарлады.

Маалыматка ылайык, учурда республика боюнча негизги азык-түлүк продукциялары боюнча эч кандай тартыштык жок, азык түлүк кору жетиштүү. Жарманкелер ички рынокту туруктуу камсыздоону улантуу жана жарандарга сапаттуу азыктарды жеткиликтүү баада сунуштоо максатында уюштурулууда.

Жарманкеде азык-түлүк товарлары шаар тургундарына базар баасынан төмөн баада сунушталууда.

Жарманкенин негизги максаты — баалардын өсүш темпин басаңдатуу, социалдык аярлуу катмарды жеткиликтүү азык-түлүк менен камсыздоо, ата-мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо жана ички рыноктун туруктуулугун камсыз кылуу болуп саналат.

Жарманкенин өтүү жайлары:

Турдакун Усубалиев атындагы аянт;

Исхак Раззаков жана Абдымомунов көчөлөрүнүн кесилишинде;

Эркиндик бульварында;

Катышуучунун талаптары:

Азык-түлүктөр жогорку сапатта болушу жана санитардык-гигиеналык стандарттарга жооп бериши керек;

Баалар базар баасынан төмөн болушу керек;

Райондук айыл чарба департаментинен тастыктоо каты талап кылынат.

Кошумча маалымат жана суроолор:

(0312) 66-14-22

0702 70 20 00
