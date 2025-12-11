КРВИ жана сасык тумоо көбөйдү: Ооруканаларда 200 орун жана мобилдик бөлүм ачылды

Кыргызстанда курч респиратордук вирустук инфекциялардын жана сезондук сасык тумоонун көрсөткүчү өсүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасы жана Эне жана баланын ден соолугун коргоо боюнча улуттук борбор кошумча 200 орун ачышты.
Мекеменин маалыматына боюнча, Шаардык балдардын клиникалык тез жардам ооруканасы жогорку даярдыктар жасалды. Балдарга суткасына 24 саат медициналык жардам көрсөтүү үчүн тез жардам бөлүмүнө кошумча 10 педиатр келди.
Бейтаптарды кабыл алууну тездетүү үчүн оорукананын имаратынын алдында алгачкы текшерүүлөр жана диагностика үчүн бардык керектүү нерселер менен жабдылган эки мобилдик клиника орнотулган.
Буга чейин саламаттыкты сактоо министринин милдетин аткаруучу Каныбек Досмамбетов медициналык мекемеге күтүүсүз барып, кырдаалды жеринде текшерип, оорулуулардын жана бейтаптардын кайрылууларынын көбөйүшүнө байланыштуу кошумча чараларды көрүүнү буйруган.