Үйүнөн чыгып, кайтып келген эмес. 14 жаштагы Айдай Байитова дайынсыз болууда

2025-жылдын 10-декабрында Бишкек шаарынын жараны А.Ш. борбордун Биринчи май райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Арызда ал 2025-жылдын 9-декабрында саат 8:00 чамасында жашы жете элек кызы 2011-жылы туулган Айдай Байитова мектепке бара жатып, Калыс-Ордо конушундагы үйүнөн чыгып кетип, ошол бойдон кайтып келгенбегендигин билдирген.

Изделип жаткан кыздын мүнөздөмөсү:

  • Боюу: болжол менен 150 сантиметр;
  • Кийимдери: кызыл куртка, кара шым, кара өтүк;
  • Моюнга жеткен кара чач;
  • Жанында уюлдук телефону бар.

Кызды көргөн же анын кайда экени тууралуу маалыматы барлар Биринчи май райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылууну өтүнөт.
