11:20
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Кыргызча

Аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу Түп районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды

Өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, нөшөрлөп жааган жаандан жана аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам Түп районунда өзгөчө кырдаал режими киргизилген.

Маалыматка ылайык, бир нече саат мурун өзгөчө кырдаалдар кызматтары жана жарандык коргонуу кызматтары күчөтүлгөн режимге киргизилгени айтылды.

Окуя болгон жерде төмөнкү иш-чаралар жүргүзүлүүдө:

  • жолдорду тазалоо жана кирүүнү калыбына келтирүү;
  • коммуналдык жана энергетикалык тармактардын туруктуу иштешин камсыз кылуу;
  • потенциалдуу кооптуу аймактарга мониторинг жүргүзүү;
  • түзүлгөн кырдаал жөнүндө коомчулукка ыкчам маалымат берүү.

Укук коргоо органдары коомдук коопсуздукту көзөмөлдөөнү күчөтүп, көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген аймактарда жол кыймылын багыттоодо улантып жатат. Медициналык кызматтар күжүрмөн даярдыкка келтирилип, ыкчам жооп берүүгө даяр.

Адистештирилген кызматтар алдын алуу жана өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу иштерин улантууда.

Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк кырдаал райондук администрация жана жарандык коргонуу кызматтары тарабынан сутка бою көзөмөлгө алынганын белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354202/
Кароо: 102
Басууга
Теги
«Автовнештранс» ишканасынын Ысык-Көлдөгү бөлүмү мамлекетке алынды
Ысык-Көл облусунда күн электр станциясынын курулушу башталды
Ысык-Көл облусунун 2030-жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү концепциясы бекитилди
Караколдо кышкы туристтик сезон расмий түрдө ачылды
«Кыргызское Взморье» санаториясынын сейил бак жана пляжы акимчиликке өткөрүлдү
Ысык-Көлдө моторлуу жел кемелер курулат
Үч күндө Ысык-Көлдөн 15 миң метрден ашык тор чыгарылды
Ысык-Көлдө эшек минген балакайлар социалдык тармактарда кубаныч жаратты
Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду
Ысык-Көлдөн бир чакырымдай браконьерлердин торлору алынды
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат
Кыргызстанда жамгыр жана кар жаайт.&nbsp;&minus;23&nbsp;градуска чейин суук күтүлөт Кыргызстанда жамгыр жана кар жаайт. −23 градуска чейин суук күтүлөт
Жуманын башында Бишкекте кар жаайт: 8-10 -декабрга карата аба ырайы Жуманын башында Бишкекте кар жаайт: 8-10 -декабрга карата аба ырайы
БШК 12&nbsp;округ боюнча Жогорку Кеңешке ким депутат болорун аныктады. Тизме БШК 12 округ боюнча Жогорку Кеңешке ким депутат болорун аныктады. Тизме
11-декабрь, бейшемби
11:05
Үй-бүлөлүк зомбулук: Бишкектик аял ЖОЖдун мугалимин кол салууга айыптады Үй-бүлөлүк зомбулук: Бишкектик аял ЖОЖдун мугалимин кол...
10:32
Алайкууда мектеп окуучусу белине жеткен карды кечип, сабакка баратат
10:12
Ашуулардагы абал айтылды: Түз-Бел жабык, калгандарында кыймыл туруктуу
09:54
Аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу Түп районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды
09:37
Бүгүнкү доллардын курсу