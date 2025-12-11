Аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу Түп районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды

Өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, нөшөрлөп жааган жаандан жана аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам Түп районунда өзгөчө кырдаал режими киргизилген.
Маалыматка ылайык, бир нече саат мурун өзгөчө кырдаалдар кызматтары жана жарандык коргонуу кызматтары күчөтүлгөн режимге киргизилгени айтылды.
Окуя болгон жерде төмөнкү иш-чаралар жүргүзүлүүдө:
- жолдорду тазалоо жана кирүүнү калыбына келтирүү;
- коммуналдык жана энергетикалык тармактардын туруктуу иштешин камсыз кылуу;
- потенциалдуу кооптуу аймактарга мониторинг жүргүзүү;
- түзүлгөн кырдаал жөнүндө коомчулукка ыкчам маалымат берүү.
Укук коргоо органдары коомдук коопсуздукту көзөмөлдөөнү күчөтүп, көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген аймактарда жол кыймылын багыттоодо улантып жатат. Медициналык кызматтар күжүрмөн даярдыкка келтирилип, ыкчам жооп берүүгө даяр.
Адистештирилген кызматтар алдын алуу жана өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу иштерин улантууда.
Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк кырдаал райондук администрация жана жарандык коргонуу кызматтары тарабынан сутка бою көзөмөлгө алынганын белгиледи.