Кол өнөрчү узак жана көз майын алган оор эмгектин баалуулугун билет. Анын жөнөкөй эле ээри $2 миң турат. Ал эми жогорку сапаттагы декоративдик-көркөм ээри $10 миң турат. Күмүш жалатылган курлар $2 миң, никел күмүш курлар 15 -16 миң сом, ал эми кадимки булгаары курлар $2 миң турат. Сумкалардын баасы өлчөмүнө жараша 1500 сомдон 3000 сомго чейин болот.
Жакында эле Казакстандын Түркстан облусунда кол өнөрчүлөрдүн арасында сынак өткөрүлүп, анда Муфтийдин Букардинов үчүнчү орунду ээлеп,
$3 миң утуп алган.