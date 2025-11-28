Адылбек Касымалиев Бундестагдын депутаттары менен кызматташууну талкуулады

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бундестагдын депутаттары — «Германия — Борбор Азия» достук тобунун мүчөлөрү менен жумушчу эртең мененки тамак форматында жолугушуп,кыргыз-герман кызматташтыгын мындан ары чыңдоого багытталган кеңири чөйрөдөгү маселелерди талкуулашты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматыбилдирди.
Министрлер кабинетинин төрагасы өз сөзүндө Кыргызстан Германия менен болгон мамилелерди өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин, аны Европа биримдигиндеги жана жалпысынан Европадагы негизги өнөктөштөрдүн бири катары караарын баса белгиледи.
Ал өлкөлөр ортосунда конструктивдүү саясий диалог, узак мөөнөттүү экономикалык долбоорлордун өнүгүшү жана туруктуулукка жана өнүгүүгө болгон жалпы умтулуу бар экенин белгиледи. «Германия «Борбор Азия+» форматындагы диалогду демилгелеген биринчи европалык өлкө болду. «Борбор Азия + Германия» саммитинин жыйынтыгы боюнча Германия менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташтык жогорку деңгээлге чыгып, жаңы мазмунга ээ болду», — деп билдирди министрлер кабинетинин башчысы.
Кыргызстандагы экономикалык кырдаал тууралуу сөз кылып жатып, Адылбек Касымалиев өлкө улуттук экономиканы модернизациялоо этабынан өтүп жатканын билдирди. Акыркы үч жылда ИДПнын орточо жылдык өсүү темпи 9% кем эмес болсо, 2025-жылдын январь айынан июль айына чейинки мезгилде өсүү 11,7%ке жетип, бул аймактагы эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири болуп саналат.
Министрлер кабинетинин башчысы административдик жол-жоболорду жөнөкөйлөтүү, салык системасын модернизациялоо жана санариптик сервистерди киргизүү аркылуу инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды активдүү түзүүгө басым жасады. Ошондой эле, ал агроөнөр жай комплексин модернизациялоо, инфраструктураны өнүктүрүү, экспортту диверсификациялоо жана инвестициялык жагымдуулукту жогорулатуу жаатындагы кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарын белгиледи.
Жолугушуунун жүрүшүндө парламенттер аралык кызматташтыкка өзгөчө көңүл бурулду. Адылбек Касымалиев Бундестагдын «Германия — Борбор Азия» достук тобунун 2023 жана 2024-жылдары Бишкекке болгон сапарларын ишенимди жана өз ара аракеттенүүнү бекемдөөдөгү маанилүү кадам катары белгиледи.
Жолугушуунун соңунда министрлер кабинетинин төрагасы «Германия — Борбор Азия» достук тобунун активдүү ишмердүүлүгү Бундестагда аймактын ролун жана Борбор Азия менен кызматташуунун маанилүүлүгүн тереңдетүүдө, ошондой эле туруктуу коомдук-саясий байланыштарды түзүүдө жана биргелешкен демилгелерди илгерилетүүдө маанилүү ролду ойной турганын баса белгиледи.
Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар алмашууларды кеңейтүү, реформаларды талкуулоо, ыкмаларды алмашуу жана эки тараптуу кызматташтыктын бардык багыттары боюнча өз ара аракеттенүүнү чыңдоо зарылдыгына даяр экендиктерин билдиришти.