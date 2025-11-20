Быйыл Кыргызстанда мектеп рэкетинин 27 учуру катталган

2025-жылдын алгачкы 10 айында Кыргызстанда мектеп рэкетинин 27 учуру катталган. Бул тууралуу 24.kg маалымат агенттигине жашы жете электердин иштери боюнча инспекциянын координациялоо жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Нуржан Адылова билдирди.
Анын айтымында, бул иштердин 17си Жалал-Абад облусунда опузалап акча талап кылуу окуясы боюнча жашы жете элек өспүрүм тарабынан жасалган. Ага карата кылмыш иши козголуп, тиешелүү чаралар көрүлдү.
Былтыркыга салыштырмалуу, 2024-жылы республика боюнча жалпы билим берүү мекемелериндеги окуучулардын арасында опузалап акча талап кылуунун сегиз учуру, ал эми 2023-жылы алты учур аныкталган.
Учурда 3000ге жакын өспүрүм алдын алуу көзөмөлүндө турат.