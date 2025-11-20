Пайдалуу кеңеш: Кайсы азыктар сууктаганда тезирээк айыгууга жардам берет?

Диетолог Наталья Галан суук тийген адамдар айыгууну тездетүү үчүн кадимки тамактануусун убактылуу өзгөртүшү керек. Бул тууралуу Lenta.ru сайты жазып чыкты.
Дарыгер курч респиратордук вирустук инфекциялар учурунда көбүрөөк сарымсак жегенди сунуштады. «Бул антибактериалдык продукт жөтөлгө каршы, какырык чыгаруучу жана муколитикалык касиеттерге ээ, бул аны суук тийүү менен күрөшүү үчүн идеалдуу кылат», — деп түшүндүрдү ал.
«Дарыгердин айтымында, пияздын да ушул сыяктуу касиеттери бар. Ал эми имбир мурундун бүтүшүн басаңдатат, дем алуу жолдорун тазалайт жана какырыкты суюлтат. Киви, жумуртка жана ашкабак иммундук системаны чыңдай алат, бул инфекциялар менен күрөшүү үчүн маанилүү», -деп жыйынтыктады адис.