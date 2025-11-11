Кыргызстанда эт бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды

Кыргызстандагы эт бааларын убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу 2025-жылдын 31-декабрына чейин узартылды. Бул тууралуу Экономика министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, баалардын андан ары өсүшүнө жол бербөө, чайкоочулук иш-аракеттердин алдын алуу, эт рыногун (уй эти жана козу эти, сөөксүз эттен тышкары) турукташтыруу жана калк үчүн бул социалдык жактан маанилүү продуктунун жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында жасалды.
Иш-чаранын узартылышы ички рыноктун туруктуулугун сактоого жана баалардын туруксуздугунун шартында жарандардын кызыкчылыктарын коргоого багытталган.
Эскерте кетсек, мамлекеттик жөнгө салуу 11-августта 90 күнгө киргизилген.
Төмөнкү товарлар мамлекеттик жөнгө салууга жатат:
- уй эти — эң көп дегенде 680 сом;
- козу эти — эң көп дегенде 690 сом.