17:26
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Кыргызча

Кыргызстанда эт бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды

Кыргызстандагы эт бааларын убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу 2025-жылдын 31-декабрына чейин узартылды. Бул тууралуу Экономика министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, баалардын андан ары өсүшүнө жол бербөө, чайкоочулук иш-аракеттердин алдын алуу, эт рыногун (уй эти жана козу эти, сөөксүз эттен тышкары) турукташтыруу жана калк үчүн бул социалдык жактан маанилүү продуктунун жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында жасалды.

Иш-чаранын узартылышы ички рыноктун туруктуулугун сактоого жана баалардын туруксуздугунун шартында жарандардын кызыкчылыктарын коргоого багытталган.

Эскерте кетсек, мамлекеттик жөнгө салуу 11-августта 90 күнгө киргизилген.

Төмөнкү товарлар мамлекеттик жөнгө салууга жатат:

  • уй эти — эң көп дегенде 680 сом;
  • козу эти — эң көп дегенде 690 сом.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350510/
Кароо: 29
Басууга
Теги
Бишкектеги дүкөнгө эттин баасын кымбаттаганы үчүн айып салынды
Кыргызстанда эт өндүрүүнүн көлөмү көбөйдү
Бишкектин бардык базарларында этти өз баасында саткан аянтчалар уюштурулду
Кыргызстанда эттин баасы бир айда 4-9 сомго арзандады
Былтыр өлкө аймагында 413 миң 5 жүз тонна эт өндүрүлдү
Кыргызстан Иран, Вьетнам, Араб өлкөлөрүнө жылына 1,5 миӊ тонна эт экспорттойт
Кыргыз-казак мамилелери. Эт алып кирүүгө киргизилген чектөө алынып салынды
Мирлан Бакиров Кыргызстандагы мал союлуучу жайларды текшерүүнү сунуштады
ЕАЭБ адистери өлкөгө ветеринардык системанын абалын изилдөө үчүн келишет
Эң көп окулган жаңылыктар
Эртең Акжол Махмудов Москвадагы эл&nbsp;аралык турнирде килемге чыгат Эртең Акжол Махмудов Москвадагы эл аралык турнирде килемге чыгат
БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34&nbsp;талапкерди каттоодон баш тартты БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34 талапкерди каттоодон баш тартты
Вашингтондо Садыр Жапаров менен Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү өттү Вашингтондо Садыр Жапаров менен Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү өттү
Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер балта менен кол салууга шектелип кармалды Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер балта менен кол салууга шектелип кармалды
11-ноябрь, шейшемби
17:21
Кыргызстанда эт бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды Кыргызстанда эт бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-дек...
17:05
Өзгөн районунда 275 окуучуга ылайыкташтырылган заманбап мектеп ачылды
15:32
«Манас Кубогу- 2025» эл аралык турнири өтөт
15:20
Адылбек Касымалиев: «Кыргыз-орус мамилелери туруктуу түрдө бекемделип жатат»
14:52
Камчыбек Ташиев Оштогу чек арачыларга жаңы батирлердин ачкычтарын тапшырды