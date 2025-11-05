09:32
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Кыргызча

Бүгүн дүйнө жүзү боюнча тарыхтагы эң чоң суперай жакындан көрүнөт

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды. Бүгүн дүйнө жүзү боюнча тарыхтагы эң чоң суперай жакындан көрүнөт

The Guardian гезитинин маалыматы боюнча, быйылкы жылдын эң чоң жана эң жаркыраган суперайы 5-ноябрда жакындан көрүнөт.

Бул күнү Ай Жерден 357 000 километрден аз аралыкта болот. Бул аны адаттагыдан болжол менен 8 пайызга чоңураак жана 16 пайызга жарыгыраак көрсөтөт.

Астрономдордун айтымында, супер Айдын Жерге эң жакын жакындашы менен дал келгенде болот.

Супер ай дүйнө жүзү боюнча, анын ичинде Кыргызстан да көрүнүп турат. Бишкекте ал жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 9:50 чамасында чыгат. Ай күн чыкканда эң сонун болот.

Бул 2025-жылдын акыркы супер айы жана ачык аба ырайында аны көзгө көрүнгөндөй көрүүгө болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349684/
Кароо: 90
Басууга
Теги
Ошто салык төлөөдөн качкан курулуш компаниясы аныкталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду
Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы
Эртең менен Кыргызстан боюнча 3&nbsp;баллдык жер титирөө болду, бирок ал&nbsp;сезилген жок Эртең менен Кыргызстан боюнча 3 баллдык жер титирөө болду, бирок ал сезилген жок
Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду
5-ноябрь, шаршемби
08:30
Теле алып баруучу Юрий Николаев дүйнө салды Теле алып баруучу Юрий Николаев дүйнө салды
08:15
Бүгүн дүйнө жүзү боюнча тарыхтагы эң чоң суперай жакындан көрүнөт
08:00
Golden Boy-2025: Дүйнөнүн эң мыкты жаш футболчусу аныкталды
4-ноябрь, шейшемби
17:29
5-ноябрда күтүлгөн аба ырайы
16:36
Бишкекке каттаган поезддер жаңы график менен жүрөт
16:12
Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт
15:35
Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду
15:17
«Кыргызмунайзаттын» Беловодск мунай базасы мамлекетке кайтарылды