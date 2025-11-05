Бүгүн дүйнө жүзү боюнча тарыхтагы эң чоң суперай жакындан көрүнөт

The Guardian гезитинин маалыматы боюнча, быйылкы жылдын эң чоң жана эң жаркыраган суперайы 5-ноябрда жакындан көрүнөт.
Бул күнү Ай Жерден 357 000 километрден аз аралыкта болот. Бул аны адаттагыдан болжол менен 8 пайызга чоңураак жана 16 пайызга жарыгыраак көрсөтөт.
Астрономдордун айтымында, супер Айдын Жерге эң жакын жакындашы менен дал келгенде болот.
Супер ай дүйнө жүзү боюнча, анын ичинде Кыргызстан да көрүнүп турат. Бишкекте ал жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 9:50 чамасында чыгат. Ай күн чыкканда эң сонун болот.
Бул 2025-жылдын акыркы супер айы жана ачык аба ырайында аны көзгө көрүнгөндөй көрүүгө болот.