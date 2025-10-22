Бишкекте 3 жаштагы наристени сүзгөн адам убактылуу кармоочу жайга киргизилди

3 жаштагы наристе унаа сүзүп кетип, каза болду. Бул тууралуу КР ИИМ Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, 20-октябрда саат 18:40 чамасында Б.А.Т. аттуу 39 жаштагы айдоочу GMC ACADIA үлгүсүндөгү автоунаасы менен Бишкек шаарынын «Азия Молл» соода борборунун жанында Ч.Айтматов-Алтымышев көчөлөрдүн кесилишинде күн батыш багытта бара жатып, 3 жашар наристени сүзүп алган. Кыз жаракаттарынан улам каза тапкан.
Бул окуядан кийин кылмыш иши козголгон. Айдоочу кылмышка шектүү катары кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген.