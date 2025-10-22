Оштогу өрттүн чоо-жайы: Өрт кырсыгында беш бала жана энеси каза болду

Кыргызстандын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ош шаарында 22-октябрда эртең менен болгон өрт боюнча жаңы маалыматтарды таратты.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз борбору билдиргендей, Орозбеков көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн өрт чыкканы тууралуу маалымат саат 05:52 чамасында келип түшкөн. Окуя болгон жерге No29 бөлүмдөн 1 өрт өчүрүү бөлүм жөнөтүлгөн. Куткаруучулар саат 06:01де барышып, саат 06:25те өрттү чектөөгө алып, өрттү өчүрүүнү улантышууда.
Алдын ала маалыматтарга караганда, өрт таңкы саат 03:30 чамасында имараттын жер төлөсүнөн башталып, тез эле чатырга өткөн.
Оштогу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин нөөмөтчүсү билдиргендей, кырсыктан алты адам: 34 жаштагы аял жана анын 2, 6, 9, 11 жана 13 жаштагы беш баласы каза болгон. Өрт өчүрүүчүлөр барганда сөөктөр таанылгыс абалда болгон.
Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда.