12:41
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Кыргызча

Бишкекте 55 миллион сомдук жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылды

Бишкек шаарында 55 миллион 493 миң сомдук жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылганын Башкы прокуратура билдирди.

Маалыматка ылайык, Ленин райондук прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө Бишкек шаарынын А.Сыдыгалиев көчөсүндө жайгашкан 0,23 га жер тилкеси 2011-жылы мыйзамсыз жеке менчикке берилип кеткендиги аныкталган.

Көрүлгөн прокурордук чаралардын негизинде укук күбөлөндүрүүчү документтери жокко чыгарылып, базар баасы 55 млн 493 миң сомду түзгөн жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347758/
Кароо: 115
Басууга
Теги
Кыргызстанда алты жетим балага турак жай куруу үчүн жер тилкеси бөлүнүп берилди
Базар-Коргондогу жер тилкелери мамлекетке кайтарылды
Талас районундагы стратегиялык маанилүү жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Ысык-Көлдө 12,7 миллион сомдук жер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Кара-Сууда 12 гектар жер аянты менен күнөскана мамлекеттин менчигине кайтарылды
Кара-Суудагы кыш заводу мамлекеттин менчигине кайтарылды
Чаткал районунун токой чарбасына 47 миллион сомдук зыян келтирген
Маданият министрлигинин кызматкерлери 27 млн сомду мыйзамсыз пайдаланганбы?
Чаткалдагы социалдык объектилерди курууда 5,8 млн сомдук зыян келтирилген
Ысык-Көлдө 20 миллион сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын курулуш министрлигинин кара тизмесине 44&nbsp;компания киргизилген Кыргызстандын курулуш министрлигинин кара тизмесине 44 компания киргизилген
Ажылык &minus;2026. Муфтият зыяратчыларга бирдиктүү форма тигүү боюнча сынак жарыялады Ажылык −2026. Муфтият зыяратчыларга бирдиктүү форма тигүү боюнча сынак жарыялады
Нарын облусундагы &laquo;Маринка&raquo; пансионаты мамлекеттин менчигине кайтарылды Нарын облусундагы «Маринка» пансионаты мамлекеттин менчигине кайтарылды
Бишкектин 153-маршруту &laquo;Манас&raquo; аэропортуна түнкү каттамдарды ачты Бишкектин 153-маршруту «Манас» аэропортуна түнкү каттамдарды ачты
20-октябрь, дүйшөмбү
12:37
Республикалык жугуштуу оорулар бейтапканасы: Бишкекте КРВИ чалдыккандар көбөйдү Республикалык жугуштуу оорулар бейтапканасы: Бишкекте К...
12:13
Кыргызстандын бардык шайлоо тилкелеринде тесттик добуш берүү жүрүп жатат
12:06
Ошто аймактык башкармалыктарынын башчылары жаңы кызматтык унааларга ээ болушту
11:43
Бишкекте 55 миллион сомдук жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылды
11:24
U-23: Бүгүн Сербияда күрөш боюнча жаштар арасында дүйнө чемпионаты башталат