16:53
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Кыргызча

Криштиану Роналду тарыхта биринчи жолу футболдук миллиардер болду

Сауд Аравиянын «Аль-Наср» клубунда ойногон португалиялык чабуулчу Криштиану Роналду тарыхта биринчи жолу футболдук миллиардер болуп калды. Bloomberg маалыматына ылайык, анын байлыгы 1,4 миллиард долларга бааланган.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды. Криштиану Роналду тарыхта биринчи жолу футболдук миллиардер болду

Маалыматка ылайык, бул португалиялык футболчунун 2025-жылы жайында кол коюлган «Аль-Наср» менен 400 миллион долларлык жаңы келишиминин аркасында мүмкүн болду. Ошондой эле келишимди узартуунун алкагында 40 жаштагы футболчу клубдун 15 пайыз акциясын алганы айтылды.

Белгиленгендей, футболчу карьерасында 550 миллион доллардан ашык маяна жана 175 миллион доллардан ашык индоссаменттик келишимдерден киреше тапкан. Андан тышкары, Криштиану Роналду өзүнүн CR7 бизнесин жигердүү өнүктүрүүдө. Анын ичине мейманканалар, фитнес клубдар жана кийим тармактары кирет.

Эске салсак, Криштиану Роналду беш жолку «Алтын топтун» ээси, Европа чемпиону, Чемпиондор Лигасынын беш жолку жеңүүчүсү, Англия, Испания жана Италиянын чемпиону. Футболчу Португалиянын бир нече мамлекеттик сыйлыктары, анын ичинде Инфанте Дом Анрике ордени менен сыйланган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346470/
Кароо: 97
Басууга
Теги
Магомед Мусаев Азия күрөш федерациясынын президентинин кеңешчиси болду
III КМШ оюндары. Кыргызстандык балбандар грек-рим күрөшү боюнча 4 медаль жеңди
Сүйүнчү! Аяна Асамаликова КМШ оюндарында алтын утуп алды
III КМШ оюндары: Эркин күрөш боюнча кыргызстандык балбандар 6 медаль утушту
Айсулуу Тыныбекова UWW дүйнөлүк рейтингинен чыгарылды
III КМШ оюндары: Кыргызстандык таэквондочулар үч медалга ээ болушту
III КМШ оюндары. Кыргызстандык самбочулар төрт медаль утуп алышты
Кыргызстандын футзал боюнча курамасынын башкы машыктыруучусу кызматынан кетет
Казакстандын «Кайрат» клубу «Реал Мадридге» 5:0 эсеби менен жеңилип калды
Спортчу Айпери Медет кызы дүйнөлүк рейтингде алдыңкы орунду сактап калды
Эң көп окулган жаңылыктар
Ажылык&nbsp;&mdash; 2026. Муфтият кээ бир зыяратчыларды каттоо мөөнөтүн узартты Ажылык — 2026. Муфтият кээ бир зыяратчыларды каттоо мөөнөтүн узартты
ЖК&nbsp;депутаттыгына талапкерлер аброюна шек келтиргендер үчүн айып пул салынат ЖК депутаттыгына талапкерлер аброюна шек келтиргендер үчүн айып пул салынат
Кыргызстанда түн ичинде күчү 6&nbsp;баллга жеткен жер титирөө катталды Кыргызстанда түн ичинде күчү 6 баллга жеткен жер титирөө катталды
Шайлоо &minus;2025: 50&nbsp;талапкер шайлоого катышууга БШКга арыз берди(тизме) Шайлоо −2025: 50 талапкер шайлоого катышууга БШКга арыз берди(тизме)
8-октябрь, шаршемби
15:50
Криштиану Роналду тарыхта биринчи жолу футболдук миллиардер болду Криштиану Роналду тарыхта биринчи жолу футболдук миллиа...
14:15
Кыргызстанда микрокредит: Ар бир жетинчи тургун насыя алган
13:07
Мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө болжолдуу 800 млн сом керектелет
12:50
Ак-Ордодо кармалган шектүүнүн атасы «Доо Чынгыз» тобуна байланыштыгы айтылууда
12:14
Пайдалуу кеңеш: Күзүндө көбүрөөк ашкабак жегиле. Себеби