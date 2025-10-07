12:35
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Дарыгер балмуздактын күтүлбөгөн пайдасын айтты

Жалпы практикалык дарыгер Надежда Чернышова Aif.ru сайтына балмуздак тамактын оорусун убактылуу басаңдаарын айтты.

«Муздактык кан тамырларды бир аз кысып, шишикти азайтат. Бул бир аз ооруну басуучу таасир берет», — деп түшүндүрдү дарыгер. Бирок балмуздак тамакты айыктырбайт жана аны жеңилдетүү үчүн да ашыкча колдонууга болбойт«, — деп баса белгиледи дарыгер.

Ал белгилүү бир ооруда бул десертке тыюу салганын тактады. Тактап айтканда, Чернышова ларингитти, үн байланыштарынын сезгенүүсүн келтирди. Шарт үнүнүн карылыгы же сүйлөө кыйынчылыгы менен коштолот.

«Мында балмуздак жегенге сөзсүз болбойт, анткени суук үн түйүнүнө терс таасирин тийгизип, абалды оорлотуп, оорууга алып келиши мүмкүн», — деп эскертти адис. Ал тамак ооруну пастилкалар же таблеткалар менен дарылоону сунуштады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346262/
Кароо: 36
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Түн жарымына чейин телефон менен убакыт өткөрүүнүн зыяны
Пайдалуу кеңеш: Аялдардын депрессиясын пайда кылган суусундук аныкталды
Пайдалуу кеңеш: Пиццаны кимдер жебеши керек?
Пайдалуу кеңеш: Жеңилдетилген насыяны кантип оңой алууга болот?
Пайдалуу кеңеш: Түнү чочуп ойгонуунун себептери эмнеде?
Пайдалуу кеңеш: Күнүнө канча жаңгак жесе болот?
Пайдалуу кеңеш: Ден соолукту сактоо үчүн уктагандын эң жакшы учуру кайсы?
Пайдалуу кеңеш: Сентябрь айынын беш идеалдуу мөмө-жемиштери аталды
Пайдалуу кеңеш: Онколог рактын өнүгүшүнүн чыныгы себептерин аныктады
Пайдалуу кеңеш: Чач качан агара баштайт?
Эң көп окулган жаңылыктар
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; ишканасы газга төлөмдөрдү өз&nbsp;убагында төлөөнү суранат «Газпром Кыргызстан» ишканасы газга төлөмдөрдү өз убагында төлөөнү суранат
Баткендеги &laquo;Төрт-Күл көчмө механикалаштырылган колоннасы&raquo; мамлекетке кайтарылды Баткендеги «Төрт-Күл көчмө механикалаштырылган колоннасы» мамлекетке кайтарылды
Токмок 2&nbsp;млрд сомдон ашык каражатка, адистештирилген жабдуулар жана унаа алды Токмок 2 млрд сомдон ашык каражатка, адистештирилген жабдуулар жана унаа алды
7-октябрь, шейшемби
12:28
Пайдалуу кеңеш: Дарыгер балмуздактын күтүлбөгөн пайдасын айтты Пайдалуу кеңеш: Дарыгер балмуздактын күтүлбөгөн пайдасы...
12:23
Ак-Суудагы мугалимдердин ден соолук борбору мамлекетке кайтарылды
12:01
Сүйүнчү! Аяна Асамаликова КМШ оюндарында алтын утуп алды
11:32
Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесинде иш-чаралар өтөт. Президенттин жарлыгы
11:12
Адылбек Касымалиев авиация кызматкерлерин куттуктады: «Евробиримдикке ачылабыз!»