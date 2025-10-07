Пайдалуу кеңеш: Дарыгер балмуздактын күтүлбөгөн пайдасын айтты

Жалпы практикалык дарыгер Надежда Чернышова Aif.ru сайтына балмуздак тамактын оорусун убактылуу басаңдаарын айтты.
«Муздактык кан тамырларды бир аз кысып, шишикти азайтат. Бул бир аз ооруну басуучу таасир берет», — деп түшүндүрдү дарыгер. Бирок балмуздак тамакты айыктырбайт жана аны жеңилдетүү үчүн да ашыкча колдонууга болбойт«, — деп баса белгиледи дарыгер.
Ал белгилүү бир ооруда бул десертке тыюу салганын тактады. Тактап айтканда, Чернышова ларингитти, үн байланыштарынын сезгенүүсүн келтирди. Шарт үнүнүн карылыгы же сүйлөө кыйынчылыгы менен коштолот.
«Мында балмуздак жегенге сөзсүз болбойт, анткени суук үн түйүнүнө терс таасирин тийгизип, абалды оорлотуп, оорууга алып келиши мүмкүн», — деп эскертти адис. Ал тамак ооруну пастилкалар же таблеткалар менен дарылоону сунуштады.