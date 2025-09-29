17:46
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Кыргызча

1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат

2025-жылдын 1-октябрынан баштап жолдорго орнотулган аппараттык-программалык комплекстер (АПК) кур тагынбаган айдоочулар менен жүргүнчүлөрдү автоматтык түрдө каттай баштайт. Бул тууралуу ИИМдин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Байказы Айтикул уулу билдирди.

Анын айтымында, бул чара «Коопсуз өлкө» долбоорунун алкагында ишке ашырылууда жана фото жана видеобайкоо аркылуу жүргүзүлөт.

Кыргызстанда коопсуздук курун тагынбагандар үчүн айып пул 1000 сомду түзөт.

Жаңы тартип төмөнкү максаттарды көздөйт:

  • жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу;
  • жол жүрүү маданиятын өнүктүрүү;
  • жол эрежелеринин бузууларын алдын алуу.

«Урматтуу айдоочулар жана жүргүнчүлөр, өз өмүрүңүздөрдүн коопсуздугу үчүн унаага отурганда коопсуздук курун сөзсүз тагыныңыздар жана жол кыймылынын эрежелерин так сактаңыздар», — деп айтылат маалыматта.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345313/
Кароо: 125
Басууга
Теги
Айдоочулардын 61 пайызы гана коопсуздук курун тагынат
Эң көп окулган жаңылыктар
Жогорку Кеңеш таркады. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтүшү мүмкүн Жогорку Кеңеш таркады. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтүшү мүмкүн
Ош&nbsp;шаарында жаңы спорт комплексинин курулушу башталды Ош шаарында жаңы спорт комплексинин курулушу башталды
Быйылкы &laquo;Мисс Кыргызстан-2025&raquo; наамын ким алды? Быйылкы «Мисс Кыргызстан-2025» наамын ким алды?
&laquo;Байкуш-4: Кыргызча бизнес&raquo; комедиясы жарык көрдү «Байкуш-4: Кыргызча бизнес» комедиясы жарык көрдү
29-сентябрь, дүйшөмбү
17:03
Кыргызстан менен Беларусь соода жүгүртүүнү $500 миллионго жеткирүүнү пландоодо Кыргызстан менен Беларусь соода жүгүртүүнү $500 миллион...
16:35
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
16:11
1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат
15:40
Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда аба ырайы кескин сууктап, кар жаап, үшүк жүрөт
15:30
Президент Садыр Жапаров Ысык-Көл облусунда Түп — Кеген жолун ачты