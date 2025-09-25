Пайдалуу кеңеш: Ден соолукту сактоо үчүн уктагандын эң жакшы учуру кайсы?

Картаюу процессин жайлатууда жана ден соолукту сактоодо уйку негизги ролду ойнойт. Бул тууралуу тамактануу жана узак жашоо боюнча эксперт Мелани Мерфи Рихтер Sterlegrad.ru сайтына айтып берди.
Анын айтымында, адамдын уйку саатынын саны эле эмес, адамдын уктаган убактысы да маанилүү болуп саналат. Оптималдуу убакыт 22:00дөн түн ортосуна чейин уктап, күндүн биринчи нурлары менен ойгонуу болуп эсептелет. Бул график гормоналдык тең салмактуулукту сактоого, циркаддык ритмдерди жөнгө салууга жана клеткалардын регенерациясына көмөктөшөт.
Эксперт белгилегендей, универсалдуу «туура» уктоо убактысы жок — ар бир адам өзүнүн биоритмине ылайыктуу графикти тандап алуу маанилүү. Бирок, ырааттуулук абдан маанилүү: уйкунун тез-тез бузулушу же дем алыш күндөрү «уктап калуу» адаты организмдин табигый циклдерин бузуп, ден-соолукка терс таасирин тийгизет.