Балдарга белек: Жеткинчектерге "Манас","Семетей","Сейтек" китептери жарык көрдү

Кыргыздын улуттук ыйыгы болгон «Манас» үчилтигин кенже курактан баштап балдарыбызга окутуп-үйрөтүү максатында "Манас","Семетей" жана «Сейтек» китептери басылып чыкты. Бул тууралуу китептин автору, профессор, белгилүү балдар жазуучусу Сулайман Рысбаев соцтармактагы баракчасы аркылуу билдирди.

Анын айтымында, бөбөктөр жана жеткинчек курактагы балдар үчүн Манас эпопеябызды жеткирүү аракети ишке ашып отурат. "Манас","Семетей" жана «Сейтек» бөлүгүнүн өзөк окуяларын камтып, кенже балдардын курагына ылайыктап, сүрөттөр менен коштоп басмадан чыкты.

Китепти сүрөтчүлөр К.Турусбеков жана К.Омуркуловдор жасалгалашкан. Дээрлик ар бир тема түстүү сүрөттөр менен коштолуп, жылтырак (глянц ) менен «Ордо» басма үйүнөн басылып чыккан. «Мукабанын бетиндеги сүрөттө бала Манастын 15 жашында кан көтөрүлгөн учурун берүү аракети жасалды. Сүрөттөрү да балдарга жакын, элестүү тартылды», деп кошумчалады автор.

Эске салсак, китепти түзүүгө С.Рысбаев, К.Самаков, А.Бекбоева Т.Рысбаев жана К.Искендеровалар катышкан.
