Ички иштер министрлигинин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына 150 автоунаа тапшыруу аземине министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.
Белгиленгендей, ата мекендик өндүрүштөгү унаалар заманбап санариптик технологиялар: Hytera радиостанциялары, GPS навигациясы жана видеокамералар менен жабдылган.
«Мындай жетишкендиктер коомдогу тартипке жол ачууда. Коом тынч — заман тынч. Заман тынч болсо, мыйзамдарды сыйлап, коомдо кабыл алынган эрежелерди сактаган коом пайда болот. Ынтымак жана тартип орногон жерде — мамлекет туруктуу өнүгөт»-деди Адылбек Касымалиев.
Минкаб башчысы Бишкек шаарында каттоодо турган машинелердин саны 400 миңден ашып, келген-кеткендерди кошкондо 700 миңдей машина каттап жатканын белгилеп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлерди заманбап автоунаалар менен камсыздоо зарылчылыгын айтып сөзүн улады.
«Биздин максат — жол коопсуздугун жаңы деңгээлге көтөрүү. Бирок техника менен гана иш бүтпөйт. Негизги күч — бул адам, адис, кызматкер. Сиздердин форманы көргөн ар бир айдоочу токтойт, тартипти эстейт, мыйзамды ойлойт. Ошондуктан сиздердин кызмат — өтө жооптуу»-деди ал.
Андан соң минкаб башчысы «Хайтера» рациялары, GPS-навигациясы менен видеобайкоо камералары бар — санариптик технологиялар менен жабдылган, жаңы 150 автоунаанын ачкычтарын тапшырды.