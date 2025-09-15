11:43
Кыргызча

Бишкекте Аламүдүн дарыясынан өткөн Жибек Жолу көпүрөсүн оңдоо иштери башталат

Бишкектин вице-мэри Рамиз Алиев Жибек Жолу проспектисиндеги Аламүдүн дарыясы аркылуу өтүүчү көпүрөнү реконструкциялоо башталганын билдирди. Анын айтымында, иш жакын арада башталат.

Аткаминердин айтымында, учурда көпүрөнүн абалы канааттандырарлык эмес деп табылып, тез арада кийлигишүү зарыл. Реконструкциялоо иштеринин жүрүшүндө конструкцияларды бекемдөө, жолдун үстүн жаңыртуу жана айдоочулардын жана жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо пландалууда. Көпүрө борбор калаанын маанилүү транспорт түйүндөрүнүн бири болуп саналат. Ал борбордук райондорду калк жашаган аймактар ​​менен байланыштырат. Рамиз Алиев шаар тургундарына жана жол кыймылынын катышуучуларына ыңгайсыздыктарды азайтуу эске алынып, иш этап менен жүргүзүлөрүн баса белгиледи.
